Literarische Neuerscheinung aus Nordmazedonien

Der _Schenk Verlag_ kooperiert seit einigen Jahren mit dem mazedonischen Verlag _BataPress_ um neue literische Werke in Deutschland präsentieren. Gerade erscheint der neue Roman mit dem Titel Wahrheit, Liebe von dem Autor Dejan Trajkoski.

Dejan Trajkoski (1977) ist ein bekannter mazedonischer Autor der jüngeren Generation, er hat einen Abschluss in der Philosophie. Dejan Trajkoski hat die Romane _Rasomonijada_ 2012 und _Treulosigkeit _2014 verfasst, der bisher ins Armenische, Englische, Albanische und Serbische übersetzt wurden. Trajkoski ist auch Konzeptionist und Leiter des Internationalen Literaturfestivals _PRO-ZA Balkan_ und Inhaber und Lektor des Verlags „Prozart media“.

Die Übersetzerin des Buches ist Iva Fidancheva, geboren 1978 in Skopje, studierte Germanistik in Skopje und Marburg. Iva Fidancheva übersetzt aus dem Deutschen ins Mazedonische und umgekehrt.

_“Ich erblicke dich, zu mir kommend, hübscher als alle 10 Milliarden Frauen der Welt. Es lohnte sich zu leben, um dich sehen zu können, wie du den Blick zum Boden senkst, vor Scham, vor Angst, vor Lei-denschaft, vor Liebe, voll von allen Emotionen, verschmolzen mit dir in dem einen einzigen Augenblick… Du drehst dich nach links, du schaust mich wieder an, du öffnest die Lippen erneut, um was zu sagen, aber es kommt nichts raus, du schließt sie wieder, und ich genieße deine Machtlosigkeit, über den Augenblick zu herrschen, und lasse dich noch ein paar Sekunden lang verlegen bleiben… Ein Kuss. Das Ende. Der Kuss ist der Anfang. Der Kuss ist das Ende.“_

Der Roman „Wahrheit, Liebe“ ist bereichernd. Dejan Trajkoski ist ein seltener, authentischer und selbstbewusster Romanautor mit unbestrittenen Fähigkeiten und Talent zum Geschichtenerzählen. Sein Roman gehört zu denen, die eine reinigende Wirkung auf unser Verständnis und unsere Bindung zur Literatur haben. -Alexander Prokopiev

Das Buch ist ist im Handel erhältlich und beim Verlag bestellbar.

Die Veröffentlichung und die Übersetzung wurden vom Kreative Europa Programm der Europäischen Union gefördert.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.



