Lithium aus Kanada

Im letzten Jahr erreichte Lithium Rekordpreise, ein Explorationsboom war die Folge.

In Kanada gibt es derzeit rund 410 aktive Lithiumprojekte, davon sind zirka 35 Prozent noch in sehr frühen Phasen, so Mining Intelligence. Rund ein Viertel der Lithiumprojekte befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Die meisten Lithiumprojekte befinden sich in Quebec, gefolgt von Ontario.

Anleger, die sich mit Lithium auseinandersetzen, sind immer auch am Lithiumpreis interessiert. Im Jahr 2023 kostete die Tonne Lithium durchschnittlich rund 4.400 US-Dollar je Tonne. In 2018 mussten für eine Tonne des weißen Goldes dann schon 16.500 US-Dollar je Tonne berappt werden. Heute stellt sich die Frage, ob sich die Lithiumpreise stabilisieren, etwa bei 26.000 US-Dollar je Tonne, denn die Lithiumpreise mussten deutlich Federn lassen. Dafür spricht, dass die Verkaufszahlen der Elektroautos ansteigen. Auch könnten die Produzenten aus China vielleicht die Förderung senken, um den relativ niedrigen Lithiumpreisen entgegenzuwirken. China, ein großer Lithiumverbraucher, sah im November 2022 einen Lithiumkarbonat-Preis von rund 90.000 US-Dollar je Tonne.

Dann ging es bergab mit dem Preis. Denn der Absatz von Elektrofahrzeugen schwächelte, während gleichzeitig das Angebot an Lithium zunahm. Doch nun steigen die Absatzzahlen im Reich der Mitte wieder. Branchenexperten sehen für das dritte Quartal 2023 einen Spotpreis für Lithiumkarbonat von etwa 25.000 US-Dollar je Tonne voraus. So leidet der Lithiumpreis also unter Volatilität. Langfristig, und da sind sich auch die meisten Branchenkenner einig, ist die Aussicht für Lithium sehr gut. Die Elektromobilität wird sich weiter durchsetzen. Zu sehen ist dies an Subventionen und Verbrenner-Verboten sowohl in Europa als auch in den USA. Wer auf Lithium setzen möchte, sollte sich Gesellschaften mit Lithium in den Projekten wie Gama Explorations oder Targa Exploration anschauen.

Gama Explorations – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gama-explorations-inc/ – besitzt in seinen Projekten Lithium, Nickel und Kupfer. Sie liegen in den Nordwest-Territorien (Lithium) und in Quebec (Nickel). Ein Kupfer-Gold-Projekt in British Columbia gibt es auch noch.

Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/targa-exploration-corp/ – hat zu seinen Projekten in Quebec noch drei Lithium-Projekte zugekauft.

