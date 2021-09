Lithium – das weiße Gold

Lithium ist ein begehrter Rohstoff für die Batterien der Elektrofahrzeuge.

Lange Zeit haben drei große Gesellschaften (Albemarle, Sociedad Quimica y Minera de Chile, FMC) das meiste Lithium produziert. Insgesamt ist der Marktanteil der drei großen Lithium-Produzenten von 85 auf 53 Prozent nach unten gegangen. Heute kommt auch viel Lithium aus China und die Liste der weltweit führenden Lithium-Bergbauunternehmen hat sich gewandelt. Im Jahr 2020 wurde das meiste Lithium in Australien, Chile und am dritten Platz in China produziert. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt, damit auch die Nachfrage nach Lithium.

Lithium ist ein Leichtmetall, wobei Experten davon ausgehen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Rund 500 Elektroauto-Modelle wird es im nächsten Jahr weltweit geben. Und die Zahl der Zulassungen steigt unaufhörlich weiter. Mit Lithium kann das Gewicht in den Lithium-Ionen-Akkus verringert werden. Außerdem sorgt es für eine lange Lebensdauer und die Möglichkeit des Wiederaufladens. Das Batteriepaket in einem durchschnittlichen Elektroauto wiegt rund 20 Kilogramm, in einem Tesla S sind sogar rund 50 Kilogramm Lithiumcarbonat verbaut. Auch in Smartphones, kabellos funktionierenden Haus- und Gartengeräten ist Lithium verbaut. Hier gibt es ebenso wie bei den Elektrofahrzeugen noch Wachstumspotenzial. Da sich nach Prognosen von Experten die Lithiumnachfrage bis zum Jahr 2024 verdreifachen wird, sollte ein Blick auf Unternehmen mit Lithium in den Projekten nicht fehlen.

Da wäre einmal Millennial Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=mc8deysBqY8 -. Dessen Aktionäre dürfen sich über einen signifikanten Aufschlag auf den Aktienkurs freuen, denn die chinesische Ganfeng wird alle Stammaktien von Millennial Lithium übernehmen.

Auch in der Mongolei gibt es Lithium, nämlich in den Projekten Baavhai Uul und Urgakh Naran von ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=FpvLzzNsJ1A -.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-lithium-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Perus Wirtschaft erholt sich stark – gut für den Bergbau