Lithium – der Hoffnungsträger für die Dekarbonisierung

Ob zu Lande oder auf dem Wasser, die emissionsfreie Mobilität schreitet voran.

Gerade wurde ein neues Brennstoffzellensystem präsentiert, das vor allem für die Schifffahrt konstruiert wurde und mit einem besonderen Sicherheitssystem, einem drucksicheren Gehäuse punktet. So sollen saubere und sichere Schiffe konzipiert werden können. Eine modulare Bauweise und ein hohes Sicherheitsniveau könnten zu einer revolutionären Änderung im Schiffsverkehr führen.

Bald wird ein neuer Hybrid-Luxusliner (Silver Nova) mit Platz für 728 Passagiere in See stechen. Er kann mit verflüssigtem Erdgas, aber auch mit Brennstoffzellen und Batterien betrieben werden. Weitere kleinere Kreuzfahrtschiffe, die teilweise klimaneutral sind und nur wenig Schadstoffe ausstoßen, werden dieses Jahr den Markt erobern beziehungsweise sind sie in Planung. Für die Wasserstoffindustrie ist Platin der benötigte Rohstoff, ohne den es nicht geht.

Platin und Palladium sowie Gold produziert beispielsweise Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – in Nord- und Südamerika und in Südafrika. Auch auf Batteriemetalle hat die Gesellschaft inzwischen ein Auge geworfen.

Soll Energie gespeichert werden, werden Lithium-Ionen-Akkus genutzt. Diese enthalten das gefragte Lithium, dem ein steigender Bedarf nachgesagt wird. Für die Lithium-Nachfrage, auch von den Second-Life-Unternehmen, die ausgedienten Autobatterien ein neues Leben geben, wird es noch dauern, bis Material auf den Markt kommt. Denn es mangelt an alten Elektrofahrzeugbatterien. Elektroautos werden immer länger gefahren und so wird es noch Jahre dauern, bis attraktive Stückzahlen an Akkus, die ein zweites Leben bekommen, vorhanden sind.

Den wichtigen Rohstoff Lithium hat zum Beispiel Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – in seinem Clayton Valley Lithiumprojekt in Nevada. Die erste Produktion von hochreinem Lithium ist bereits geglückt.

