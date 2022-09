Lithium ist das weiße Gold

Nachhaltigkeit war der Antrieb für die Elektromobilität. Nun ist das Problem der Energieabhängigkeit dazugekommen.

Dekarbonisierung und das dazugekommene Thema der Energieabhängigkeit werden die Elektromobilität weiter stark vorantreiben. Energieabhängigkeit hat nun auch etwas mit geopolitischer Sicherheit zu tun. Die Energiewende ist heute umso wichtiger geworden. Dies gilt nicht nur hierzulande, sondern auch in anderen Ländern, die auf fossile Brennstoffe ihren Schwerpunkt gelegt hatten. Die an der Dekarbonisierung beteiligten Rohstoffe wie etwa Kupfer, Lithium oder Nickel müssen dafür in ausreichender Menge vorhanden sein. Jedoch sind die gestiegenen Finanzierungskosten, die bestehenden Unsicherheiten vor allem wirtschaftlicher Art und Umweltauflagen Belastungen. Dies lässt Produzenten zögern neue Projekte auf den Weg zu bringen. Lockdowns in China und Rezessionsängste bestehen zudem.

Dabei dürfte der Übergang von fossilen Antriebsarten zu erneuerbaren Energieformen wohl der bedeutendste Dekarbonisierunsgsplan sein, mitinbegriffen ist der Wandel in der Infrastruktur. Der Bedarf an Lademöglichkeiten steigt. Manch einer bezeichnet das Laden eines Elektrofahrzeuges sogar als Grundrecht. Die bahnbrechende Technologie der Elektromobilität wird zusehends Eingang in das globale Leben nehmen. Viele namhafte Autobauer arbeiten daher zusammen und investieren kräftig, unter anderem auch in die Technologie.

Ein Unternehmen, das diesbezüglich Spezialist ist, ist Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=y-psHEHOpG8&t=73s -. Die Entwicklung von Anoden der nächsten Generation steht bei dem Unternehmen im Fokus.

Das Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien hat beispielsweise Cypress Development – https://www.youtube.com/watch?v=z3NowCpy14M&t=8s – in seinem Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada. Die Machbarkeitsstudie soll bald abgeschlossen sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -) und Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

