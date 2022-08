Lithium und Kobalt – wichtige Rohstoffe

Nicht nur die Elektromobilität erlebt einen Boom, auch diverse Rohstoffe werden immer gefragter.

Viele Elektroautos brauchen auch viele leistungsfähige Batterien. So planen große Automobilhersteller eigene Batteriefabriken oder haben sie bereits. Diese Entwicklung verschlingt Batterierohstoffe wie etwa Lithium oder Kobalt. Kein Wunder, dass der Lithiumpreis seit Anfang 2021 explodiert ist. Der Kobaltpreis hat seit Anfang 2022 eine Steigerung von zirka 155 Prozent erfahren. Da wirken die große Nachfrage, Logistikprobleme und Projektverzögerungen. Und in China ist der Metallmarkt wegen reduzierter Produktionsmengen angespannt. Kobalt ist meist ein Nebenprodukt bei der Minentätigkeit.

Als Beispiel möge Mawson Gold – https://youtu.be/ZBit04HR-Sc – dienen. Die Gesellschaft besitzt in Finnland zu 100 Prozent das rund 18.000 Hektar große Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot. Es ist das drittgrößte Gold- und das siebtgrößte Kobaltvorkommen in Europa.

Dass Lithium auch das weiße Gold genannt wird, kommt nicht von ungefähr. Als essenzieller Rohstoff in den Lithium-Ionen-Batterien, damit in Handy- und Autoakkus, ist auch bei Lithium der Preis exorbitant nach oben gesprungen. E-Bikes, E-Scooter sowie Laptops brauchen Lithium. Das meiste Lithium gibt es im Lithium-Dreieck an den Grenzen von Chile, Argentinien und Bolivien.

Hier im Lithiumdreieck hat sich beispielsweise Alpha Lithium – https://youtu.be/9d-nsnTk4ZY – positioniert. Auf dem Tollilar-Salar-Gebiet von Alpha Lithium wird gerade eine Lithium-Pilotanlage geplant. Bestens finanziert strebt die Gesellschaft auch nach einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung. Eine Produktion von bis zu 40.000 Tonnen hochwertiges Lithiumkarbonat jährlich ist das Ziel. Abgesehen vom Lithiumdreieck kommt das meiste Lithium aus den USA, Australien und China.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -).

