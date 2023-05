LithiumBank ernennt Ekaterina Zotova, ehemalige Führungskraft in den Bereichen Strategie, M&A bei Shell, Citigroup und McKinsey, zum neuen Director und veröffentlicht Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Vancouver, BC., Kanada – 1. Mai 2023 / IRW-Press / – LithiumBank Resources Corp. (TSX-V: LBNK) (OTCQX: LBNKF) (LithiumBank oder das Unternehmen), ein Lithiumerschließungsunternehmen, das sich auf mit Lithium angereicherte Soleprojekte im Westen Kanadas konzentriert, veröffentlicht die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (die Versammlung) vom 27. April 2023, einschließlich der Benennung von Katya Zotova ins Board of Directors des Unternehmens.

Frau Zotova war 25 Jahre lang im Bereich Strategie und Corporate Finance, im Private Equity und im Investmentbanking in ganz Europa, im Nahen Osten, Afrika, Asien und Nord- und Südamerika tätig. Zurzeit ist Frau Zotova Beraterin für Energiewende, Infrastruktur und Industrie bei Antler VC sowie non-executive Director bei Harland & Wolff plc. Bevor sie zu Antler kam, leitete Frau Zotova für Mizuho International plc das Investment Banking Coverage für Konzerne in Europa, im Nahen Osten und in Afrika, war als Senior Advisor für Fusionen und Übernahmen sowie Private Equity bei McKinsey & Co tätig sowie eine nicht-exekutive Director bei Vedanta Resources plc, wo sie Vorsitzende des Nachhaltigkeitskomitees war. Vor ihrer Zeit bei McKinsey leitete Frau Zotova die Direktinvestitionen bei L1 Energy / Pamplona Capital LLP, leitete die Gruppe International Acquisitions and Divestments für Energy Investment Banking bei der Citigroup und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Strategie und Fusionen und Übernahmen bei Shell plc inne. Im Laufe ihrer Karriere hat Frau Zotova in den Niederlanden, USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südafrika und Russland gelebt.

Alle den Aktionären präsentierten Beschlüsse wurden bei der Versammlung genehmigt. Alle Beschlüsse werden detailliert im Informationsschreiben des Managements beschrieben, das im Zusammenhang mit der Versammlung veröffentlicht wurde. Es ist auf der Unternehmenswebsite unter www.lithiumbank.ca verfügbar.

Bei insgesamt 13.148.050 Stammaktien, was rund 34% der ausstehenden Aktien des Unternehmens sind, haben die Aktionäre auf der Versammlung ihr Stimmrecht persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter ausgeübt. Die Aktionäre entschieden zugunsten von:

– Wiederbenennung von Davidson & Company LLP als Auditors des Unternehmens;

– Festlegung der Directors auf sechs, wobei die folgenden sechs Personen zu Directors benannt wurden: Robert Shewchuk, Gianni Kovacevic, Steven Piepgrass, Christopher Murray, Paul Matysek und Katya (Ekaterina) Zotova. Ann Fehr ließ sich nicht mehr zur Wahl aufstellen und Katya (Ekaterina) Zotova wurde von den auf der Versammlung anwesenden Aktionären benannt;

– Genehmigung des neuen fixen Aktienoptionsplans des Unternehmens; und

– Genehmigung der Gewährung von Incentive-Aktienoptionen gemäß des neuen, fixen Aktienoptionsplans.

Im Namen des Board of Directors möchte ich den Aktionären für ihre Beteiligung und ständige Unterstützung danken, sagte Rob Shewchuk, CEO von LithiumBank. Wir freuen uns, Frau Zotova im Board of Directors willkommen zu heißen. Ihre Erfahrung im Bereich Fusionen und Übernahmen bei Shell plc, McKinsey und der Citigroup sowie als Beraterin für Energiewende bei Antler VC Fund und dem World Energy Council werden für das stete Wachstum und den Erfolg von LithiumBank von unerlässlichem Wert sein.

Im Zusammenhang mit Frau Zotovas Benennung hat das Unternehmen 100.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Diese sind fünf Jahre lang zu einem Preis von jeweils 1,23 $ ausübbar. Die Konditionen der Aktienoptionen entsprechen dem Aktienoptionsplan des Unternehmens.

LithiumBank gibt auch bekannt, dass es Real Creative Agency mit Marketing- und Investor-Relations-Services für das Unternehmen beauftragt hat. Real Creative wird LithiumBank dabei unterstützen, das Investoreninteresse am Unternehmen zu steigern und aktiv mit der Investorengemeinschaft zu kommunizieren. Für Real Creatives Dienste wird LithiumBank 6 Monate lang eine monatliche Gebühr von 7.500 US-$ bezahlen. Außerdem wird LithiumBank 5 Jahre lang insgesamt 100.000 Aktienoptionen für den Kauf von Stammaktien zu einem Preis von 1,26 $ gewähren. Geschäftsführer von Real Creative ist Scott Shaffer. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzen weder Real Creative noch Scott Shaffer Stammaktien oder Warrants von LithiumBank. Die Vereinbarung muss noch von der TSX genehmigt werden.

Über LithiumBank Resources Corp.

LithiumBank Resources Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich auf mit Lithium angereicherte Soleprojekte im Westen Kanadas konzentriert, bei denen eine kohlenstoffarme, schnelle DLE-Technologie eingesetzt werden kann. LithiumBanks Mineralansprüche sind strategisch über bekannten Lagerstätten positioniert, die eine einzigartige Kombination aus Größe, Gehalt und außergewöhnlichen Durchflussraten bieten, die für eine groß angelegte direkte Lithium-Soleproduktion erforderlich sind. LithiumBank avanciert mehrere Projekte parallel zum Lithium-Soleprojekt Boardwalk.

Kontakt:

Rob Shewchuk

CEO & Director

rob@lithiumbank.ca

(778) 987-9767

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Ziele, Zeitpläne, Annahmen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich und ohne Einschränkung, Aussagen über den möglichen Einfluss von Frau Zotova auf das zukünftige Wachstum und den Erfolg des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten zukunftsgerichtete Informationen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, wie z.B. beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten oder würden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahme, dass Frau Zotova mit ihrer Erfahrung zum Wachstum und zum Erfolg der LithiumBank beitragen und diese unterstützen kann. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen können, gehört unter anderem, dass die Auswirkungen der Aufnahme von Frau Zotova in das Board of Directors nicht den Erwartungen der Geschäftsführung entsprechen werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Nutzung solcher Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

