LiTime präsentiert unschlagbare Black Friday 2024-Angebote für LiFePO4-Energiespeicherlösungen

Die jährliche Schwarzer Freitag-Saison steht vor der Tür, und die führende Marke für Lithium-Eisenphosphat-Batterien, LiTime, startet ihre größte Rabattaktion des Jahres. Nutzer können die LiTime Black Friday 2024-Aktionsseite besuchen, um von einem Rabatt von bis zu 60 % zu profitieren, plus einem zusätzlichen Rabatt von 8 % ohne Mindestbestellwert. Alle EU-Kunden erhalten zudem eine 15-tägige Preisgarantie, um während der Schwarzer Freitag-Phase die besten Einkaufsvorteile zu sichern.

Von Winterangelausflügen über den Betrieb Ihres Golfwagens nach Verlängerung Ihrer Mitgliedschaft bis hin zur Stärkung der Energieversorgung im Haushalt bei kühlem Wetter – LiTime überzeugt durch den Einsatz von EV-Grade-LiFePO4-Zellen. Mit einem Fokus auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bietet LiTime Energiespeicherlösungen, die für vielfältige Anforderungen ausgelegt sind.

MLF Marine-Unterstützung: LiTime 12-Volt-Marine-Batterie

Die MLF Phoenix Bass Fishing League 2024, die weltweit größte Organisation für Anglerturniere, endete am 29. September und rückte die Innovationen von LiTime im Bereich Marine-Batterien ins Rampenlicht.

Die von allen 24 BFL Super Tournament Champions ausgewählte LiTime 12V Trolling-Motor-Batterie überzeugt durch ihre 20+ Schichten BMS-Schutz, ihr leichtes Design von nur 10,6 kg (23,4 lbs) und ihre beeindruckende Energiekapazität von 1280 Wh

LiTime: Revolutionierung von Bootsantrieben und Angelerlebnissen

LiTime beschränkt sich nicht nur auf die Energieversorgung von Booten – die Lithium-Bootsbatterien von LiTime verändern das gesamte Angelerlebnis:

* Flüsterleiser Betrieb: Dank elektrochemischer Energieerzeugung werden mechanische Geräusche nahezu vollständig eliminiert, sodass Angler in Ruhe fischen können, ohne den Fang zu verschrecken.

* Reaktionsschnelles Manövrieren: Mit einer maximalen Entladeleistung von 300 A für bis zu 5 Sekunden ermöglichen LiTime-Batterien eine präzise Steuerung des Motors – ideal, um Strömungsänderungen zu navigieren und Fische gezielt anzusteuern.

Am Black Friday können Angler die LiTime 12V 100Ah Lithium-Trolling-Motor-Batterie für nur 209.99 EUR erwerben.

RVDA-Mitgliedschaft: LiTime Lithium-Batterien für Wohnmobile

Im Jahr 2024 wurde LiTime assoziiertes Mitglied der Recreational Vehicle Dealers Association (RVDA), einer der weltweit führenden Organisationen für Wohnmobilnutzer. Diese Partnerschaft unterstreicht LiTime’s Engagement, die Energieanforderungen von Outdoor-Enthusiasten und Fernreisenden zu erfüllen.

Als Vorreiter im Übergang von industrieller zu mobiler Energiespeicherung hat LiTime wertvolle Erfahrungen im Bereich Deep-Cycle-Wohnmobilbatterien gesammelt.

Durch den Austausch mit über 30.000 Nutzern hat LiTime seine Lithium-Wohnmobilbatterien weiterentwickelt und mit einem Tiefstschutz bei niedrigen Temperaturen ausgestattet, der auch unter extrem kalten Bedingungen zuverlässige Energie gewährleistet. Das System unterbricht den Ladevorgang bei Temperaturen unter 0 °C und trennt die Last bei -20 °C, um eine sichere Energieversorgung zu garantieren.

LiTime’s Engagement für Wohnmobil-Lösungen umfasst:

* Hohe Kapazität für den Betrieb mehrerer Geräte: Die LiTime 12V 230Ah Batterie liefert 2944 Wh Energie und kann z. B. einen 200-W-Kühlschrank über 14 Stunden betreiben. Zudem versorgt sie wichtige Wohnmobilgeräte wie Kaffeemaschinen, CPAP-Geräte und Wasserkocher zuverlässig.

* Lange Lebensdauer mit über 4000 Zyklen: Ausgestattet mit EV-Grade LiFePO4-Zellen bieten LiTime-Batterien mehr als ein Jahrzehnt zuverlässigen Betrieb – für nachhaltiges und sorgenfreies Reisen.

Am Black Friday ist die LiTime 12V 230Ah Batterie mit Tiefstschutz für nur 499.99 EUR erhältlich – der niedrigste Preis des Jahres.

Partnerschaft mit der GCSAA: LiTime Golf-Cart-Batterien

LiTime hat sich in diesem Jahr mit der Golf Course Superintendents Association of America (GCSAA) zusammengeschlossen, um nachhaltige Energie- und Umweltlösungen für Golfplätze weltweit zu fördern.

Die mit umweltfreundlichen LiFePO4-Zellen hergestellten Lithium-Golf-Cart-Batterien von LiTime enthalten weder Nickel noch Kobalt und reduzieren durch ihre Langlebigkeit Abfälle, die durch ausgediente Batterien entstehen.

Die Golf-Cart-Lösungen von LiTime erfüllen die Anforderungen anspruchsvoller Golfer:

* Verbesserte Steigleistung: Das proprietäre BMS-System der LiTime-Golf-Cart-Batterien erhöht die Leistung bei Steigungen und sorgt für mehr Sicherheit beim Bremsen bergab.

* Leichtgewicht und lange Reichweite: Die LiTime 51,2V (48V) 30Ah Golfwagenbatterie bietet mit einem Gewicht von nur 9,5 kg eine Energie von 1536 Wh und ermöglicht eine Fahrstrecke von über 14 Meilen. Sie unterstützt die Nutzer dabei, ein sorgenfreies Spielerlebnis auf dem Golfplatz zu genießen.

Am Black Friday ist die LiTime 51,2V (48V) 30Ah Golf-Cart-Batterie für nur 539.99 EUR erhältlich.

LiTime expandiert weltweit: Black Friday-Angebote in über 100 Ländern

LiTime’s Black-Friday-Verkauf ist jetzt in über 100 Ländern und Regionen verfügbar, darunter die USA, Deutschland, Kanada, Australien, Japan, Großbritannien und Spanien. Mit kostenlosem Versand bringt LiTime seine erstklassigen Batteriesysteme weltweit zu den Kunden.

Über LiTime

Seit über 15 Jahren steht LiTime an der Spitze der erneuerbaren Energiespeicherung und liefert erstklassige LiFePO4-Batterielösungen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Mit mehr als 380 Produktzertifizierungen setzt LiTime Maßstäbe in der Branche und überzeugt durch innovative, nachhaltige und effiziente Energielösungen. Als Pionier in diesem Bereich engagiert sich LiTime für die Reduzierung des globalen CO2-Fußabdrucks und die Gestaltung der Energiezukunft.

