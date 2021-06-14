  • livestep startet „livestep eTransfer“ – DSGVO-konformer Dateiversand mit optionalem Unternehmens-Branding

    livestep eTransfer ermöglicht den DSGVO-konformen Versand großer Dateien mit TLS-Übertragung und AES-256-Speicherung. Ab Business-Tarif mit individuellem Branding (Logo, Farben, Hintergrundbild).

    Der dänische Anbieter livestep erweitert sein Portfolio um eine professionelle Lösung für den sicheren Versand großer Dateien. Mit livestep eTransfer steht Unternehmen ab sofort ein DSGVO-konformer Dateitransfer-Dienst zur Verfügung – einfach nutzbar, ohne Softwareinstallation und mit höchsten Sicherheitsstandards.

    Sichere Alternative zu klassischen File-Sharing-Diensten
    Viele gängige Datei-Transfer-Dienste speichern Daten außerhalb der EU oder sind nicht konsequent auf datensensible Unternehmensprozesse ausgerichtet. livestep eTransfer wurde speziell für professionelle Anwendungsfälle entwickelt – insbesondere für Branchen mit erhöhten Datenschutz- und Compliance-Anforderungen.

    Der Dienst bietet:
    – Verschlüsselte Übertragung via TLS (HTTPS)
    – Speicherung mit AES-256-Verschlüsselung (SSE-S3, serverseitige Verschlüsselung mit AWS-verwalteten Schlüsseln)
    – Professionelle Cloud-Infrastruktur
    – Einfache Nutzung ohne Registrierung
    – Sicheren Download-Link für Empfänger
    – Passwortschutz per SMS

    Damit eignet sich livestep eTransfer ideal für den Versand sensibler Dokumente wie Verträge, Finanzunterlagen, Mandantendaten, Bewerbungsunterlagen oder vertrauliche Projektdateien.

    Individuelles Branding im Business-Tarif
    Ab dem Business-Tarif können Unternehmen die Transfer-Oberfläche vollständig an ihr eigenes Erscheinungsbild anpassen. Dazu gehören:

    – Integration des eigenen Logos
    – Anpassung der Farbwelt
    – Verwendung eines individuellen Hintergrundbildes

    So wird der Dateiversand nahtlos in das Corporate Design integriert – ein entscheidender Vorteil für Kanzleien, Beratungen und Unternehmen, die Wert auf professionelles Auftreten und Markenstärke legen.

    Datenschutz und Sicherheit im Fokus
    Die Dateiübertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt über TLS (HTTPS). Auch bei der Speicherung sind sämtliche Dateien durch AES-256-Verschlüsselung abgesichert. Die serverseitige Verschlüsselung erfolgt über SSE-S3 mit AWS-verwalteten Schlüsseln. Dadurch sind Daten sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand geschützt.

    „Unternehmen brauchen digitale Lösungen, die Sicherheit, Einfachheit und Professionalität vereinen. Mit livestep eTransfer schaffen wir eine datenschutzkonforme Alternative zu klassischen Datei-Transfer-Diensten – inklusive optionalem Branding für Geschäftskunden“, so das Team von livestep.

    livestep eTransfer richtet sich insbesondere an:
    – Steuerkanzleien
    – Rechtsanwälte
    – Unternehmensberatungen
    – HR-Abteilungen
    – Agenturen
    – KMU mit erhöhten Datenschutzanforderungen

    Der Dienst ergänzt das bestehende Angebot von livestep im Bereich sichere digitale Infrastruktur und KI-gestützte Business-Lösungen.

    livestep eTransfer ist ab sofort verfügbar unter: https://transfer.livestep.ai
    Weitere Informationen: https://www.livestep.ai/de/datei-versenden/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    livestep
    Herr Daniel Bracht
    Thistedvej 636
    9690 Fjerritslev
    Dänemark

    fon ..: +45 55 95 99 99
    web ..: https://www.livestep.ai
    email : team@livestep.ai

    livestep ist ein dänischer Anbieter für sichere digitale Infrastruktur und KI-gestützte Business-Lösungen. Das Unternehmen entwickelt DSGVO-konforme Software- und Cloud-Dienste, die Datenschutz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit konsequent miteinander verbinden.

    Zum Portfolio gehören unter anderem KI-Chatbots, KI-Agenten, KI-Telefonassistenten, Lösungen für sicheren Dateiversand sowie individuelle KI-Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Systeme unterstützen Unternehmen beispielsweise im Kundenservice, in der Leadgenerierung, bei internen Support-Prozessen oder bei der digitalen Kommunikation.

    livestep richtet sich insbesondere an Unternehmen mit erhöhten Compliance- und Datenschutzanforderungen – darunter Kanzleien, Beratungen, Agenturen und mittelständische Betriebe. Alle Lösungen werden mit Fokus auf europäische Datenschutzstandards, moderne Cloud-Infrastruktur und praxisnahe Anwendbarkeit entwickelt.

    Ziel von livestep ist es, leistungsfähige, sichere und einfach nutzbare KI- und Cloud-Lösungen bereitzustellen, die Unternehmen messbar entlasten und digitale Prozesse nachhaltig verbessern.

