Lockout-Stationen für geordnete und sichere Aufbewahrungslösungen

Lockout-Stationen von MAKRO IDENT – Tafeln, Schränke, Shadowboards und Whiteboards für eine strukturierte Aufbewahrung von Lockout-Tagout-Systemen. Auch individuell gestaltbar.

MAKRO IDENT stellt professionelle Lockout-Stationen für den sicheren Umgang mit Verriegelungs- und Kennzeichnungssystemen vor. Diese Lösungen dienen der geordneten Aufbewahrung von Lockout-/Tagout-Komponenten in Industrieumgebungen. Mit klarer Struktur und hoher Sichtbarkeit ermöglichen die Tafeln und Schränke eine schnelle Verfügbarkeit aller benötigten Sicherheitsprodukte für Wartung, Reparatur und Instandhaltung.

Das Sortiment umfasst offene Lockout-Stationen für 5, 10, 20 oder 36 Personen aus stabilem Acryl, ideal für die Wandmontage. Die leeren Stationen bieten Platz für Schlösser, Schließbügel und Warnanhänger, die separat erhältlich sind. Die gut sichtbare Aufschrift „LOCKOUT STATION“ hilft, den richtigen Platz für Verriegelungen schnell zu finden. Bei Bedarf können auch Shadowboards in Größe und Design individuell nach Kundenwunsch gestaltet und bedruckt werden.

Für kleinere Teams oder mobile Einsätze eignet sich die Lockout-Station für bis zu 12 Schlösser. Diese robuste Lösung lässt sich an der Wand befestigen oder flexibel am Einsatzort nutzen. Die Station bietet 6 Haken, eine abschließbare Tür aus transparentem Kunststoff und zusätzlichen Stauraum für Zubehör. Die mitgelieferten Etiketten in drei Sprachen gewährleisten internationale Verständlichkeit.

Wer eine kompakte Lösung für den flexiblen Einsatz sucht, findet in der tragbaren Lockout-Station aus Polypropylen die passende Antwort. Die abschließbare Tür, Haken und ein transparenter Einschub für Lockout-Komponenten ermöglichen geordnete Aufbewahrung auch unterwegs. Durch den praktischen Griff ist die Station mobil einsetzbar, aber auch für die Wandmontage geeignet.

Für größere Anwendungen sind verstellbare Lockout-Stationen aus festem Polystyrol erhältlich. Die Haken lassen sich individuell anordnen und passen sich so dem jeweiligen Bedarf an. Erhältlich sind Ausführungen in drei Größen – von klein bis extra groß. Diese Stationen sind besonders für Arbeitsbereiche mit hohem Sicherheitsbedarf geeignet, da sie eine schnelle Erreichbarkeit und Sichtbarkeit gewährleisten.

Ein Highlight ist die industrielle Lockout-Station aus gelbem, pulverbeschichtetem Metall. Sie verfügt über eine abschließbare Tür mit integrierten Sicherheitshinweisen und eignet sich für die sichere Aufbewahrung verschiedener Lockout-/Tagout-Komponenten. Die Wandmontage ist dank vorgebohrter Löcher schnell umgesetzt, gleichzeitig bleibt die Station tragbar.

Für umfassendere Sicherheitslösungen bietet MAKRO IDENT ein praktisches Kombi-Set: ein pulverbeschichteter Metallschrank mit integriertem Gruppenverschlusskasten für bis zu zehn Schlösser. Der Inhalt umfasst zahlreiche Verriegelungen für Schutzschalter, Wandschalter, Stecker und Ventile. Der Schrank kann sicher verschlossen werden und ist ideal für zentrale Sicherheitsbereiche.

Ergänzend zu Lockout-Stationen bietet MAKRO IDENT auch individuell – vom Customer Service – erstellte Shadowboards, Whiteboards und Whiteboardfolien an, die speziell auf Lockout-Tagout-Anwendungen abgestimmt sind. Damit erhalten Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitsbereiche übersichtlich zu strukturieren und Sicherheitsprozesse noch besser zu visualisieren.

MAKRO IDENT ist zertifizierter Brady-Distributor und GOLD-Expert Partner mit fast 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Kennzeichnung und Arbeitssicherheit. Der hervorragend geschulte Customer Service unterstützt bei der Produktauswahl, individuellen Lösungen und der Umsetzung gesetzlicher Anforderungen. Alle angebotenen Lockout-Systeme stammen ausschließlich von Brady und zeichnen sich durch höchste Qualität und Langlebigkeit aus.

