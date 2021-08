Lockruf La Palma – Autobiografischer Ratgeber für Auswanderer

Zwei typische Schweizer wandern in Magdalena Guts „Lockruf La Palma“ aus und entdecken das Leben neu.

Im reiferen Alter wurden die Autorin und ihr Mann zu Zugvögeln, die sich auf ein neues Abenteuer einließen. Sie traten eine Reise an, bei der das Ticket zur Heimreise fehlte. Die Autorin teilt in ihrem Buch eine Geschichte, die von einem Aufbruch erzählt, der in einem etwas bünzligen Dorf im Schweizer Mittelland startete und auf eine Insel im Atlantik führte. Dass das Paar seine Komfortzone in der Heimat verließ, erwies sich letzten Endes als glückliche, jedoch auch riskante Entscheidung, die das Paar in die Tat umsetzte.

Die Autorin und ihr Mann waren sich einig, dass sie einfach einmal noch etwas erleben wollten, aber dass sie dabei keine leichtsinnigen Entscheidungen treffen würden. Wie für die meisten der älteren Auswanderer waren auch die klimatischen Verhältnisse in südlichen Gefilden für das Paar ein Grund, die Schweiz zu verlassen. Allerdings hegten sie auch den Traum, dass eine Bungalow-Anlage ihnen in der neuen Heimat eine erfüllende Tätigkeit bescheren und ein Auskommen ermöglichen sollte.

Seit der Auswanderung und dem Verfassen des Buchs „Lockruf La Palma“ sind im Leben von Magdalena Gut bereits 14 Jahre vergangen. In diesem Buch möchte die Autorin von der Zeit erzählen, als sie mit ihrem Mann vom alten Paradies in ein neues umgesiedelt ist. Sie berichtet von ihren Erlebnissen, Einsichten und Erkenntnissen in der neuen Heimat. Sie erzählt von schönen, aber auch leidvollen Tagen, von den kleinen Dingen des Lebens, die sich dort abspielen, von der eigenen Verunsicherung, kulturellen Unterschieden und Eigenheiten, von vielen Momenten des Glücks, von Begegnungen mit Einheimischen und ihren Gästen.

„Lockruf La Palma“ von Magdalena Gut ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33945-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die bösen Jahre – Ein politischer und persönlicher Rückblick auf den 2. Weltkrieg Letzte Ausfahrt 2020 – Zeitgenössischer Heldenreise-Roman