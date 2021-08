Handymensionen – Spannender Jugend-Roman

Eine Jugendliche baut in Kännie Meiers „Handymensionen“ durch ein gefundenes Handy eine besondere Verbindung auf.

Die sechzehnjährige Halb-Araberin Suki findet ihr Leben an sich in Ordnung, wäre da nicht die emotionsgeladene Scheidung ihrer Eltern. In der Schule ist es auch nicht besser, da Mitschülerinnen, die sich stolz „Girl’s Club“ nennen, ihr nur zu gerne das Leben schwer machen, denn wer anders ist, der ist in ihren Augen ein tolles Ziel. Zudem scheint sie ihr Schwarm und Mitschüler Ryan, Sänger und Gitarrist der Band Jumpers, gar nicht wahrzunehmen. Nur ihre beste Freundin Emilia ist ein Lichtblick. Dann geschieht etwas, das ihr Leben auf den Kopf stellen würde: Auf dem Weg zur Schule prallt Suki beinahe mit einem Auto zusammen: Der Fahrer ist mehr auf das Handy als auf das Fahren konzentriert. Im letzten Moment reißt Suki das Lenkrad ihres Rollers zur Seite und stürzt. Obwohl sie Glück im Unglück hat, hat es dieser Sturz in sich: Unter einem parkenden Auto findet sie ein überaus teures Handy. Doch das Ding ist völlig unbrauchbar, denn bis auf ein paar bunte Buttons und eine App zum Chatten bietet es keine weiteren Funktionen an. Also hinterlässt Suki im Chat eine Nachricht, um den Besitzer des Geräts herauszufinden.

Der Girl’s Club wird im Verlauf des kurzweiligen Jugendromans „Handymensionen“ von Kännie Meier besonders gemein – und genau in dem Moment erhält Suki von dem gefundenen Handy schließlich eine Antwort mit der Einladung, Freundschaft zu schließen. Sie ist anfangs zwar äußerst skeptisch, aber akzeptiert und lässt sich auf eine Reise in die Handymensionen ein. Was wird sie dort jedoch finden? Der Roman wird vor allem jugendliche Leserinnen ansprechen und ihnen viel Lesespaß bereiten, da sich die Handlung in einer Welt, die sie nur zu gut kennen, abspielt.

„Handymensionen" von Kännie Meier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34989-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

