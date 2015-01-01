-
Lösungen für Energie, Wärme und Mobilität: „Energie Startup Pokal“ in Berlin
Es geht um die Energiezukunft und Startups mit frischen Ideen und innovativen Technologien.
Die Finalisten für den kostenfreien „Energie Startup Pokal“ am Mittwoch, 1. Juli 2026, ab 16.30 Uhr im „Future Energy Lab“ in Berlin-Tiergarten, stehen fest.
Live-Schaufenster für Technologien von morgen
Zehn Gründerteams liefern im Finale Antworten, praxisnah und voller Zukunftspotenzial! Das Spektrum der innovativen Ideen reicht von einer Plattform für die Batteriediagnose und Software über Ladesäulen, die digital und ohne Expertenwissen geplant werden können – bis hin zur Möglichkeit, Innenräume in unsichtbare & nachhaltige Speicher zu verwandeln, um Heizkosten zu senken und Klimaanlagen zu ersetzen. Mit dabei sind außerdem thermoelektrische Generatoren, die Abwärme direkt in elektrische Energie umwandeln. Dazu geht’s auch um Wasserstoff in fester Form, nachhaltige Energiespeicher aus Kleingeräteakkus, eine Software für Energieberater zur Digitalisierung von Sanierungsprojekten und um die automatisierte Analyse von Gebäudebeständen für Sanierung, Wärmeplanung und Dekarbonisierung. Auch eine Lösung für die schnellere Verfügbarkeit von Fachwissen für den Versorgungssektor steht auf der Bühne, ebenso wie Windradrotorblätter, die ein zweites Leben erhalten – als vertikale Wellenbrecher.
Pitch. Power. Perspektiven.
Veranstaltet wird der „Energie Startup Pokal“ von AXEL, dem Energie-Accelerator des Netzwerks fokus.energie e.V., in Kooperation mit der Deutschen Energie-Agentur (dena). Dabei werden Innovationen und Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft ins Rampenlicht gebracht, live, verständlich und greifbar. Die Teams zeigen in Pitches, wie Hightech, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist zusammenfinden. Das Event wird so zu einem Schaufenster für Technologien, die morgen den Unterschied machen können. Der Ablauf ähnelt dabei einem sportlichen Turnier: Publikum und Jury entscheiden gemeinsam, welche Teams Runde für Runde weiterkommen – und am Ende den Pokal gewinnen. Ob Strom, Wärme oder Mobilität: Es entsteht ein lebendiger Austausch zwischen Startups, Forschung, Wirtschaft, Energiebranche und Interessierten – und die Chance, direkt mit den klügsten Köpfen der Szene ins Gespräch zu kommen.
AXEL begleitet auf dem Weg zur Marktreife
Seit 2018 haben bereits 282 Teams mit mehr als 680 Gründerinnen und Gründern diese Unterstützung im Rahmen der Landeskampagne „Start-up BW“ genutzt, darunter auch die baden-württembergischen „Startup des Jahres“ 2023 und 2025. 2023 setzte sich „PV2+“ mit seiner Geschäftsidee durch, die kritische Ressource Silber in Solarzellen durch das besser verfügbare, günstigere und umweltfreundlichere Material Kupfer zu ersetzen – 2025 konnte „HeatPump23“ die Jury überzeugen mit der Geschäftsidee einer smarten Etagen-Wärmepumpe für Wohnungen.
_Infos: Die Teilnahme am „Energie Startup Pokal“ ist kostenfrei, doch gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher sollten sich Interessierte zügig anmelden – unter __www.eveeno.com/352760154_
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
fokus.energie e.V.
Herr Johannes Wagner
Haid-und-Neu-Straße 7
76131 Karlsruhe
Deutschland
fon ..: 072196492786
web ..: https://www.axel.energy
email : Johannes.Wagner@fokusenergie.net
„AXEL – Der Energie-Accelerator“ begleitet junge Unternehmen mit einem intensiven Förderprogramm auf ihrem Weg von der Idee zum Markteintritt. Das Programm ist Teil der Landeskampagne „Start-up BW“ und bietet Startups Zugang zu Coachings, erfahrenen Mentorinnen und Mentoren sowie zum breiten Netzwerk von fokus.energie e.V. Seit 2018 haben bereits 281 Teams mit mehr als 680 Gründerinnen und Gründern diese Unterstützung genutzt. AXEL ist damit der einzige Accelerator in Deutschland mit exklusivem Fokus auf die Energiewirtschaft
Pressekontakt:
fokus.energie
Herr Johannes Wagner
Haid-und Neu-Straße 7
76131 Karlsruhe
fon ..: 972196492786
email : Johannes.Wagner@fokusenergie.netDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Wartezeit statt Therapie? Modellprojekt soll Versorgungslücke in der Physiotherapie schließen Mitarbeitergespräche ohne Bauchgefühl: Wie Planungsbüros und IT-Dienstleister fair bewerten
Lösungen für Energie, Wärme und Mobilität: „Energie Startup Pokal“ in Berlin
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Nächste Meilensteine erreicht! In Siebenmeilenstiefel in Richtung Produktion!
- Rekordumsätze, 56 % mehr operativer Cashflow und neue Royalties: Dieser Gold-Spezialist schaltet auf Wachstum!
- Scheidung und Wohneigentum: Wenn die Immobilie zur Schlüsselfrage wird
- Keine Zeit – die größte Lüge! Aufbruch zu mir: Lektüre, die Frauen Mut macht. Weg von FOMO – Hin zu SLOW
- Zur Fussball-WM 2026: Teamgeist zeigen, Licht recyceln
- Adipositas: überernährt und unterversorgt
- Wasserbecken statt Gartenteich: Moderne Hochteiche für Garten und Terrasse im Trend
- Mitarbeitergespräche ohne Bauchgefühl: Wie Planungsbüros und IT-Dienstleister fair bewerten
- Lösungen für Energie, Wärme und Mobilität: „Energie Startup Pokal“ in Berlin
- Wartezeit statt Therapie? Modellprojekt soll Versorgungslücke in der Physiotherapie schließen
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.