Lösungen für Energie, Wärme und Mobilität: „Energie Startup Pokal“ in Berlin

Es geht um die Energiezukunft und Startups mit frischen Ideen und innovativen Technologien.

Die Finalisten für den kostenfreien „Energie Startup Pokal“ am Mittwoch, 1. Juli 2026, ab 16.30 Uhr im „Future Energy Lab“ in Berlin-Tiergarten, stehen fest.

Live-Schaufenster für Technologien von morgen

Zehn Gründerteams liefern im Finale Antworten, praxisnah und voller Zukunftspotenzial! Das Spektrum der innovativen Ideen reicht von einer Plattform für die Batteriediagnose und Software über Ladesäulen, die digital und ohne Expertenwissen geplant werden können – bis hin zur Möglichkeit, Innenräume in unsichtbare & nachhaltige Speicher zu verwandeln, um Heizkosten zu senken und Klimaanlagen zu ersetzen. Mit dabei sind außerdem thermoelektrische Generatoren, die Abwärme direkt in elektrische Energie umwandeln. Dazu geht’s auch um Wasserstoff in fester Form, nachhaltige Energiespeicher aus Kleingeräteakkus, eine Software für Energieberater zur Digitalisierung von Sanierungsprojekten und um die automatisierte Analyse von Gebäudebeständen für Sanierung, Wärmeplanung und Dekarbonisierung. Auch eine Lösung für die schnellere Verfügbarkeit von Fachwissen für den Versorgungssektor steht auf der Bühne, ebenso wie Windradrotorblätter, die ein zweites Leben erhalten – als vertikale Wellenbrecher.

Pitch. Power. Perspektiven.

Veranstaltet wird der „Energie Startup Pokal“ von AXEL, dem Energie-Accelerator des Netzwerks fokus.energie e.V., in Kooperation mit der Deutschen Energie-Agentur (dena). Dabei werden Innovationen und Geschäftsmodelle der Energiewirtschaft ins Rampenlicht gebracht, live, verständlich und greifbar. Die Teams zeigen in Pitches, wie Hightech, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist zusammenfinden. Das Event wird so zu einem Schaufenster für Technologien, die morgen den Unterschied machen können. Der Ablauf ähnelt dabei einem sportlichen Turnier: Publikum und Jury entscheiden gemeinsam, welche Teams Runde für Runde weiterkommen – und am Ende den Pokal gewinnen. Ob Strom, Wärme oder Mobilität: Es entsteht ein lebendiger Austausch zwischen Startups, Forschung, Wirtschaft, Energiebranche und Interessierten – und die Chance, direkt mit den klügsten Köpfen der Szene ins Gespräch zu kommen.

AXEL begleitet auf dem Weg zur Marktreife

Seit 2018 haben bereits 282 Teams mit mehr als 680 Gründerinnen und Gründern diese Unterstützung im Rahmen der Landeskampagne „Start-up BW“ genutzt, darunter auch die baden-württembergischen „Startup des Jahres“ 2023 und 2025. 2023 setzte sich „PV2+“ mit seiner Geschäftsidee durch, die kritische Ressource Silber in Solarzellen durch das besser verfügbare, günstigere und umweltfreundlichere Material Kupfer zu ersetzen – 2025 konnte „HeatPump23“ die Jury überzeugen mit der Geschäftsidee einer smarten Etagen-Wärmepumpe für Wohnungen.

_Infos: Die Teilnahme am „Energie Startup Pokal“ ist kostenfrei, doch gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Daher sollten sich Interessierte zügig anmelden – unter __www.eveeno.com/352760154_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fokus.energie e.V.

Herr Johannes Wagner

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 072196492786

web ..: https://www.axel.energy

email : Johannes.Wagner@fokusenergie.net

„AXEL – Der Energie-Accelerator“ begleitet junge Unternehmen mit einem intensiven Förderprogramm auf ihrem Weg von der Idee zum Markteintritt. Das Programm ist Teil der Landeskampagne „Start-up BW“ und bietet Startups Zugang zu Coachings, erfahrenen Mentorinnen und Mentoren sowie zum breiten Netzwerk von fokus.energie e.V. Seit 2018 haben bereits 281 Teams mit mehr als 680 Gründerinnen und Gründern diese Unterstützung genutzt. AXEL ist damit der einzige Accelerator in Deutschland mit exklusivem Fokus auf die Energiewirtschaft

Pressekontakt:

fokus.energie

Herr Johannes Wagner

Haid-und Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

fon ..: 972196492786

email : Johannes.Wagner@fokusenergie.net

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