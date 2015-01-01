  • Startups lassen in Karlsruhe innovative Ideen greifbar werden

    Ideen, die nach Zukunft klingen, Technologien, die Realität werden können und Gründer, die genau daran arbeiten: Beim „AXEL Startup Demo Day“ geht’s um viel Innovationskraft für die Energiewende!

    BildIdeen werden greifbar: Fachpublikum, Investorinnen und Investoren, Wissenschaft, Startup-Szene und Interessierte kamen im „FZI House of Living Labs“ zusammen, um die nächste Generation von Energielösungen kennenzulernen. Vor vollem Haus zeigten die Gründerinnen und Gründer Pitch für Pitch, wie vielfältig Innovationen im Energiesektor heute sind – und welches Potenzial auch in Zukunft in ihnen steckt. Zehn Startups aus Baden-Württemberg, zwei davon aus Karlsruhe, präsentierten ihre Ansätze: von KI-gestützten Anwendungen über neue Speicherlösungen und automatisierte Effizienzanalysen bis hin zu Technologien zum Transport von Wasserstoff, CO?-Speicherung und mobilen Batteriesystemen.

    Vom Pitch direkt ins Gespräch
    Was folgte, waren intensive Diskussionen statt kurzer Nachfragen. Die präsentierten Technologien zeigten, wie viele Möglichkeiten sich ergeben, wie dynamisch sich Innovationen im Energiesektor entwickeln – und trafen sichtbar auf großes Interesse und auf ein Publikum, das genau hinschaute. Fragen zu Umsetzung, Wettbewerb, Skalierbarkeit und Marktperspektiven gingen in die Tiefe und legten dar, wie nah viele Lösungen bereits an der Praxis sind. Gleichzeitig wurde deutlich, dass das Innovationspotenzial im Energiesektor noch lange nicht ausgeschöpft ist. Genau hier setzt „AXEL – Der Energie-Accelerator“ an, um neue Technologien frühzeitig zu begleiten und schneller in die Anwendung zu bringen. Viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit für den direkten Austausch mit den Teams, diskutierten Kooperationen, Investitionen und nächste Schritte. Die Dynamik im Raum machte deutlich: Aus Ideen können hier schnell konkrete Projekte werden.

    Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Blick
    Im Finale setzte sich das Karlsruher Startup „Blade Breakwaters“ durch. Mit seiner Idee, ausgediente Rotorblätter von Windkraftanlagen im Küstenschutz weiterzuverwenden, überzeugte das Team Jury und Publikum gleichermaßen. Als Gewinner erhält es nun gezieltes Mentoring und individuelle Unterstützung für zwölf Monate im „Team Development“-Programm von AXEL – ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Markt.

    Der „AXEL Startup Demo Day“ zeigte, wie wichtig Formate sind, die Innovation sichtbar und erlebbar machen. Hier entstehen Kontakte, Ideen und konkrete nächste Schritte. Energie, Innovation und Begeisterung prägen die Startup-Atmosphäre, zeigen, wie Zukunft entsteht: Wer dabei war, konnte erleben, wie viel Bewegung in der Szene steckt – und wie greifbar die Energiezukunft bereits ist.

    _Mehr zu den Teams unter __www.axel.energy_

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    fokus.energie e.V.
    Herr Johannes Wagner
    Haid-und-Neu-Straße 7
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    Deutschland

    fon ..: 0721 96492786
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    email : presse@fokusenergie.net

    „AXEL – Der Energie-Accelerator“ begleitet junge Unternehmen mit einem intensiven Förderprogramm auf ihrem Weg von der Idee zum Markteintritt. Das Programm ist Teil der Landeskampagne „Start-up BW“ und bietet Startups Zugang zu Coachings, erfahrenen Mentorinnen und Mentoren sowie zum breiten Netzwerk von fokus.energie e.V. Seit 2018 haben bereits 281 Teams mit mehr als 680 Gründerinnen und Gründern diese Unterstützung genutzt. AXEL ist damit der einzige Accelerator in Deutschland mit exklusivem Fokus auf die Energiewirtschaft

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