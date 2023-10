Lokale Bargeldlose Chipkarte: Bequemes Bezahlen für alle – Asylbewerber und Einheimische gleichermaßen

Awiti: Neue Dimensionen im bargeldlosen Bezahlen! Inklusiv und innovativ – für Asylbewerber und die gesamte Gemeinschaft.

Die moderne Welt des Bezahlens verändert sich rasant, für die Awiti schon seit Jahren die passende Lösung entwickelt, die sowohl Asylbewerbern als auch Einheimischen gleichermaßen dient. Awiti präsentiert eine innovative lokale Gutscheinplattform, die auf personalisierten NFC-fähigen Chipkarten basiert und eine breite Palette von Funktionen bietet, um die Einkaufsmöglichkeiten sicher und effizient zu gestalten.

**Ein einzigartiger Ansatz für bargeldloses Bezahlen**

Awiti hat sich als führendes Unternehmen für bargeldloses Bezahlen in vielen deutschen Regionen etabliert. Die Plattform wurde erfolgreich als Stadtgutschein und Mitarbeitergutschein eingeführt und bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für den Kauf von Waren und Dienstleistungen. Der besondere Wert von Awiti liegt in der Tatsache, dass sie nicht nur den Bürgern, sondern auch Asylbewerbern als verlässliches Zahlungsmittel dient.

**Bargeldlose Chipkarten: Die Zukunft des Bezahlens**

Das Herzstück von Awiti sind die personalisierten bargeldlosen Chipkarten, die es den Nutzern ermöglichen, Einkäufe in der Region zu tätigen, ohne auf Bargeld angewiesen zu sein. Diese Karten bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Kontrolle, und die Vielseitigkeit der Plattform ermöglicht es, Ausgaben präzise zu steuern.

**Besondere Features für Ihre Sicherheit und Komfort**

Awiti bietet eine breite Palette von Funktionen, darunter:

**Geografische Einschränkungen**: Die Chipkarten sind so konfiguriert, dass sie nur in bestimmten geografischen Gebieten oder an ausgewählten Standorten akzeptiert werden, um sicherzustellen, dass Asylbewerber nur lokal einkaufen können.

**Ausgabenlimit**: Ein festgelegtes monatliches oder wöchentliches Ausgabenlimit ist auf der Karte programmiert, um sicherzustellen, dass die Mittel angemessen und kontrolliert ausgegeben werden.

**Kategorienbeschränkungen**: Die Karte ist nur für den Kauf bestimmter Waren und Dienstleistungen freigeschaltet, beispielsweise Lebensmittel, Kleidung und Medikamente. Andere Kategorien wie Luxusgüter oder Alkohol sind gesperrt.

**Echtzeit-Überwachung**: Die Karte wird in Echtzeit überwacht, und Transaktionen werden sofort aufgezeichnet, um eventuellen Missbrauch zu verhindern.

**Awiti: Die Zukunft des Bezahlens**

Awiti bietet nicht nur einen revolutionären Ansatz für bargeldloses Bezahlen, sondern auch eine Lösung, die lokale Wirtschaft ankurbelt und gleichzeitig Asylbewerbern und Bürgern gleichermaßen eine sichere und praktische Zahlungsmethode bietet. Die Plattform ist einfach zu implementieren und kann in beliebiger Größe aufgesetzt werden, um den spezifischen Anforderungen jeder Region gerecht zu werden.

Für weitere Informationen über Awiti und seine innovativen Lösungen für das bargeldlose Bezahlen mittels Regionen- und Stadtgutschein besuchen Sie gerne die Webseite von Awiti

Lokales Gutschein-, Coupon-, Bonus-, Loyalitäts- und Mitarbeitermotivationssystem.

