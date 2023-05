Stadtgutscheinsystemanbieter Awiti senkt Lizenzgebühr auf 0,5%

Stadtgutscheinplattformanbieter Awiti erreicht durch Preissenkung Gleichstellung bzw. sogar Unterschreitung der üblichen lokalen Zahlungsabwicklungsgebühren.

Die billiton internet services GmbH, Anbieter der Plattform für Stadtgutscheine Awiti, senkt ab sofort die Lizenzgebühr für die Gutscheineinlösung von 2% auf 0,5%.

In dieser Gebühr sind alle Kosten für die Plattform und die Zahlungsabwicklung enthalten. Damit haben die regionalen Betreiber von Gutscheinportalen die Möglichkeit, Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern vor Ort ein attraktiveres regionales Gutscheinsystem auf Basis der Awiti-Plattform anzubieten.

„Wir wollen unseren Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe leisten und haben uns deshalb entschieden, die Lizenzgebühr zu senken. So können wir noch mehr Betreibern von Gutscheinportalen die Möglichkeit bieten, ein effektives und kostengünstiges System zur Stärkung des lokalen Handels, der Gastronomen und Dienstleister vor Ort anzubieten“, erklärt Geschäftsführer Patrick Schulte.

Awiti revolutioniert damit die Preisstruktur der Gutscheinsystemanbieter und ermöglicht den Betreibern in den verschiedenen Regionen ein Gutscheinsystem anzubieten, das mit den Kosten von herkömmlichen Zahlungsarten wie Girocard oder Kreditkarten mithalten oder diese sogar unterbieten kann. Durch die neue Preisstruktur hebt sich Awiti von anderen Systemen ab und bietet den Betreibern die Möglichkeit, ein attraktives regionales Gutscheinsystem anzubieten. Die Akzeptanzstellen werden somit zu aktiven Unterstützern des Systems und tragen dazu bei, dass der Stadtgutschein nicht nur geduldet, sondern aktiv genutzt wird. Mit Awiti wird das Gutscheinsystem zu einem echten Erfolgserlebnis für alle Beteiligten.

Herr Markus Löw, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung des Landkreises NEABW e.V., zieht nach knapp einem Jahr NEA-Taler auf Basis des Gutscheinsystems Awiti ein äußerst positives Fazit. Insbesondere der umfangreiche Funktionsumfang von Awiti sowie der Innovationswillen des Teams hinter der Plattform haben ihn überzeugt. Ideen werden hier nicht nur willkommen geheißen, sondern auch in der Regel umgehend umgesetzt. Für Herrn Löw ist Awiti somit nicht nur ein effektives Gutscheinsystem, sondern auch ein Partner, der aktiv zur Verbesserung des eigenen Regionalgutscheins in Kreis Neustadt Bad Windsheim beiträgt. „Dieses Engagement und die hohe Qualität der Plattform machen Awiti zu einer klaren Empfehlung für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und innovativen Gutscheinsystem sind“, berichtet Herr Markus Löw.

Die Awiti-Plattform bietet eine benutzerfreundliche Lösung für den Verkauf und die Einlösung von Stadtgutscheinen.

Nicht nur Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister profitieren von automatischen Spenden bei Gutscheinnutzungen – auch Vereine und gemeinnützige Organisationen können danke der Awiti-Plattform davon profitieren. Aufgrund der Einbindung aller Beteiligten in der Region ist die Nachfrage der Unternehmer hoch, die Interesse daran haben, ihren Mitarbeitern Arbeitgebergutscheine im Rahmen der steuerfreien Sachlohnzulage über die Plattform auszugeben. Dies wiederum fördert den regionalen Wirtschaftskreislauf durch den Stadtgutschein, was jedem zugutekommt. Mit Awiti werden alle diese Aspekte in einer Plattform und vor allem zu einem unschlagbaren Preis abgewickelt.

„Wir sind überzeugt, dass die Awiti-Plattform eine wichtige Rolle bei der Stärkung des lokalen Handels spielen kann. Mit der Senkung der Lizenzgebühr möchten wir noch mehr Betreibern von Gutscheinportalen die Möglichkeit geben, von unserem Angebot zu profitieren“, so Patrick Schulte, Geschäftsführer des Awiti-Technologieanbieters billiton.

Interessierte Betreiber von Gutscheinportalen können sich unter team@awiti.com über die Awiti-Plattform informieren und ein unverbindliches Angebot einholen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

awiti – ein Projekt der billiton internet services GmbH

Herr Patrick Schulte

Martinshardt 19

57074 Siegen

Deutschland

fon ..: 0271/30386-0

fax ..: 0271/30386-20

web ..: http://www.awiti.com

email : team@awiti.com

Lokales Gutschein-, Coupon-, Bonus-, Loyalitäts- und Mitarbeitermotivationssystem.

Pressekontakt:

billiton internet services GmbH

Herr Patrick Schulte

Martinshardt 19

57074 Siegen

fon ..: 0271/30386-0

web ..: http://www.billiton.de

email : team@awiti.com

