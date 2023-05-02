Loop Industries schließt mehrjährigen Abnahmevertrag mit Nike, dem weltweit führenden Anbieter von Sportschuhen und Sportbekleidung

– Nike wird Hauptkunde der Produktionsstätte von Infinite Loop in Indien.

– Der mehrjährige Abnahmevertrag sichert die Lieferung von Twist, einem Markenpolyesterharz von Loop, das ausschließlich aus Textilabfällen hergestellt wird und die Qualität von Neuware aufweist.

– Twist ist durch die proprietäre chemische Tracer-Technologie von Loop Industries vollständig rückverfolgbar und bietet somit einen nachweisbaren Anteil an recycelten Textilien.

– Infinite Loop India ist ein Joint Venture zwischen Loop Industries und Ester Industries.

Montréal, Québec / Access Newswire / 10. November 2025 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (Loop), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kreislaufwirtschaft voranbringen will, gab heute einen mehrjährigen Abnahmevertrag mit Nike, Inc. (Nike), dem weltweit führenden Anbieter von Sportschuhen und -bekleidung, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Loop Twist liefern. Twist ist ein kreislauffähiges Polyesterharz in Neumaterialqualität, das ausschließlich aus Textilabfällen hergestellt wird. Damit wird Nike zum Hauptkunden für die Produktionsanlage von Infinite Loop India, die in Zusammenarbeit mit Ester Industries gebaut wird.

Diese Vereinbarung mit Nike treibt die Umsetzung der Kommerzialisierungsstrategie von Loop weiter voran und spiegelt das Engagement von Nike für nachhaltige Innovationen wider. Das Twist-Harz von Loop ist eine verifizierbare Textil-zu-Textil-Lösung, die den Verbrauch von neuem und recyceltem Flockenpolyester in den Produktlinien von Nike reduziert.

Positive Auswirkungen auf die Umwelt

Die Anlage von Infinite Loop India¹ soll im Vergleich zu Polyester auf Basis fossiler Brennstoffe erhebliche Umweltvorteile bringen. Es wird erwartet, dass die Anlage eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 81 % und eine jährliche Einsparung von bis zu 418.600 Tonnen CO-Emissionen² erzielen wird. Diese CO-Einsparung entspricht einer Reduzierung von mehr als einer Milliarde Meilen, die ein durchschnittlicher benzinbetriebener Pkw pro Jahr zurücklegt.

Rückverfolgbarkeit

Alle mit Twist hergestellten Produkte sind dank der proprietären chemischen Tracer-Technologie von Loop vollständig rückverfolgbar. Dieses System liefert Nike einen überprüfbaren Nachweis für den Recyclinganteil von Textilien.

Unsere Vereinbarung mit Loop Industries ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Umwandlung von Textilabfällen in Hochleistungsmaterialien, sagte Sitora Muzafarova, VP Materials Supply Chain bei Nike. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für unser Engagement, nachhaltige Lösungen zu skalieren, die sowohl Umweltverträglichkeit als auch Produktqualität bieten.

Wir sind sehr stolz darauf, Nike als unseren Hauptkunden zu haben. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Loop Industries und für Infinite Loop India. Das Engagement dieser ikonischen, globalen Marke ist eine überzeugende Bestätigung unserer Strategie, unseren Kunden im Bekleidungsbereich ein nachweisbares Polyesterharz aus recycelten Textilien anzubieten und die Kreislaufmode voranzutreiben, sagte Daniel Solomita, Gründer und Chief Executive Officer von Loop Industries.

Arvind Singhania, Chairman von Ester Industries Limited, kommentierte die Entwicklung wie folgt: Es ist uns eine Ehre, mit Nike zusammenzuarbeiten und deren globale Nachhaltigkeitsziele voranzubringen. Diese Partnerschaft spiegelt das Vertrauen wider, das führende multinationale Marken in unsere Fähigkeit setzen, nachweislich nachhaltige, leistungsstarke Recyclingmaterialien in großem Maßstab zu liefern.

1 Eine 70.000-Tonnen-Anlage von Infinite Loop könnte im Vergleich zu Virgin PET (neu hergestelltes PET) bis zu 418.600 Tonnen CO pro Jahr einsparen.

2 Die von Franklin Associates, einem Geschäftsbereich von ERG, durchgeführte Lebenszyklusanalyse einer Infinite-Loop-Anlage in Indien vergleicht kg für kg Loop-PET mit Virgin PET. Die CO-Einsparungen werden mit der Herstellung von Virgin PET aus fossilen Brennstoffen und der vermiedenen Verbrennung von Abfällen, die als Rohstoff verwendet werden, verglichen.

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte Technologie, mit der PET-Kunststoff- und Polyesterfaserabfälle, darunter Plastikflaschenverpackungen und Textilien wie Teppiche und Kleidung, in ihre Grundbausteine DMT und MEG depolymerisiert werden. Die Monomere werden getrennt, gereinigt und polymerisiert, um PET-Harz der Marken Loop und Twist in Neuwarequalität herzustellen. Dieses ist für die Verwendung in lebensmitteltauglichen Verpackungen und Polyesterfasern geeignet und ermöglicht es unseren Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop- und Twist-PET kann ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden und trägt so dazu bei, den Kunststoffkreislauf zu schließen. Loop Industries hat sich verpflichtet, einen Beitrag zur globalen Bewegung hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu leisten, indem Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft zurückgewonnen werden.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol LOOP notiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der Securities Act), Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der Exchange Act) und gemäß der Definition im United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

