  • Energy Plug Technologies kündigt geplante Änderung des Firmennamens und Börsensymbols an

    Vancouver, BC – 10. November 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Änderung seines Firmennamens in Aegis Critical Energy Defence Corp. plant. Mit dem neuen Namen wird der Entwicklung des Unternehmens zu einem Anbieter von sicheren, KI-gestützten und quantenoptimierten Energiesystemen für die Märkte im Verteidigungs-, Industrie-, Stromversorgungs- und Regierungssektor besser Rechnung getragen.

    Das Rebranding ist auf den erweiterten Aufgabenbereich des Unternehmens abgestimmt und stärkt seine Positionierung am Schnittpunkt zwischen modernen Energietechnologien und der nationalen Sicherheitsinfrastruktur. Außerdem wird damit die langfristige Strategie des Unternehmens im Hinblick auf den Aufbau einer resilienten Plattform für das Wachstum unterstützt und gleichzeitig die Wertschöpfung für die Aktionäre gesteigert.

    Dieser Schritt wird unsere weitere Entwicklung prägen, so CEO Paul Dickson. Der Name Aegis zeugt von unserem Fokus, der auf die Bereitstellung von Energielösungen der nächsten Generation für missionskritische Anwendungen gerichtet ist. Mit einer soliden Kapitalausstattung und einer wachsenden Pipeline an Projektkandidaten im kommerziellen und militärischen Bereich sind wir gut aufgestellt, um unsere Strategie weiter auszubauen und eine nachhaltige Wertschöpfung zu generieren.

    Das Unternehmen wird den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Namensänderung bekannt geben und das neue Börsensymbol bestätigen, sobald alle behördlichen Verfahren abgeschlossen sind.

    Zusätzlich wird in Verbindung mit der Namensänderung in Kürze auch eine neue Website vorgestellt. Bis dahin besuchen Sie bitte www.energyplug.com.

    Über Energy Plug Technologies
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81755/EnergyPlug_101125_DEPRCOM.001.png

    Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ) ist ein führender Anbieter von sicheren und resilienten Energiespeicherlösungen, der sich der Weiterentwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für Anwendungen im Wohnbau-, Gewerbe- und Versorgungssektor verschrieben hat. In Kooperation mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Gemeinschaften will das Unternehmen die Netzstabilität, Cybersicherheit und Akzeptanz nachhaltiger Energien verbessern.

    Kontaktdaten
    info@energyplug.com
    (604) 283-1262

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

    Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

