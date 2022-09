Love Pharma beginnt strategische Allianz mit Starton Therapeutics durch Investitionen in diesen Biotech-Marktführer

– Starton Therapeutics ist ein führendes Unternehmen für Biotechnologie im klinischen Stadium mit Sitz in New Jersey, das von CEO und Chairman Pedro Lichtinger, ehemaliger President von Global Primary Care und President of Europe at Pfizer (PFE – NYSE), geleitet wird.

– Starton konzentriert sich auf die Transformation von Therapien der Standardversorgung mithilfe proprietärer Technologie zur kontinuierlichen Verabreichung, damit Krebspatienten kontinuierliche Therapien erhalten, um besser und länger zu leben.

– Durch diese erste Investition wird Love Pharma in der Lage sein, die Fortschritte und klinischen Durchbrüche von Starton unmittelbar zu nutzen und die aktuellen und zukünftigen klinischen Bestrebungen des Unternehmens zu leiten und zu beschleunigen

– Die Investition signalisiert ein anfängliches Interesse an dem anhaltenden Wachstum und den Fortschritten von Starton und bildet den Rahmen für den Aufbau einer langfristigen strategischen Beziehung

Vancouver, BC, Kanada (7. September 2022) – Love Pharma Co. (LOVE und/oder das Unternehmen) (CSE: LUV) (FWB: G1Q0), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in Starton Therapeutics Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in New Jersey, das sich auf die Transformation von Standardtherapien in der Onkologie konzentriert, vorgenommen hat. Diese erste Investition in Starton stellt eine Beziehung zum Unternehmen her und bildet den Ausgangspunkt für eine strategische Beziehung, in der Love die Fortschritte und Durchbrüche von Starton nutzen wird, um die klinischen Aktivitäten des Unternehmens zu leiten.

Diese Investition ermöglicht unseren Aktionären das Engagement für ein sich rasch entwickelndes Therapeutika-Geschäft, das gerade seine klinische Phase-1-Studie für seine STAR-LLD-Technologie mit kontinuierlicher Verabreichung zur Abgabe von Lenalidomid abgeschlossen hat (Pressemitteilung vom 13. Juli), sagte Zach Stadnyk, President und CEO von Love Pharma. Starton beginnt auch eine Phase-2-Studie mit STAR-OLZ, seinem transdermalen 5-Tage-Matrix-Klebepflaster zur Verabreichung von Olanzapin, für das die US-amerikanische FDA (Food and Drug Administration) den IND-Antrag (Investigational New Drug) zur Verwendung von STAR-OLZ bei chemotherapeutisch induzierter Übelkeit und Erbrechen genehmigt hat (Pressemitteilung). Mit dieser Investition in Starton werden wir unsere Beziehung beginnen, eine strategische Allianz aufbauen und uns an das kompetente Management-Team von Starton wenden, um das Risiko in unserem eigenen Portfolio klinischer Aktivitäten zu reduzieren und uns stärker auf den Suchtbereich zu konzentrieren.

Love Pharma hat zunächst 449.999,10 USD in Starton für 145.161 Stammaktien des Emittenten investiert.

Highlights von Starton Therapeutics

– Erfahrenes Board- und Management-Team unter der Leitung von Pedro Lichtinger, ehemaliger President von Global Primary Care und President of Europe at Pfizer

– Die von Starton entwickelte transdermale Technologie soll die Wirksamkeit zugelassener Medikamente steigern, sie verträglicher machen und ihren potenziellen Einsatz erweitern

– Sauberes Finanzbild, keine Warrants oder Schulden

– Zwei therapeutische Programme in der klinischen Entwicklung mit Patentschutz bis 2040/2041:

STAR-LLD, Phase 1: Kontinuierliche Verabreichung von Lenalidomid bei hämatologischen Malignomen (Blutkrebs)

o Beispiellose Ergebnisse in präklinischen Modellen sowohl in Bezug auf Wirksamkeit als auch Sicherheit

o Präklinische Daten unterstützen ein erteiltes Patent zur kontinuierlichen Verabreichung (US Patent #US11197852B2), Schutz bis 2040

o Beginn der Phase 1b/2 bei neu diagnostiziertem multiplem Myelom (NDMM) bei zwei neuen Indikationen für Lenalidomid.

o Klinische Phase-1-Studie abgeschlossen

o Chronische lymphatische Leukämie (CLL): Erster iMID für die häufigste Form der Leukämie

STAR-OLZ, Phase 2: Transdermales 5-Tage-Matrixpflaster bei CINV (krebsunterstützende Versorgung)

o Erstes Produkt mit primärem Endpunkt der vollständigen Kontrolle bei CINV.

o Überlegenheit auf dem Etikett; differenziertes Profil gegenüber oral

o Kosteneffizient, verbesserte Compliance und Anwenderfreundlichkeit

o In Zusammenarbeit in Festlandchina mit der Haisco Pharmaceutical Group.

o Von FDA als IND zugelassen

Die Investition von Love Pharma in Starton Therapeutics basiert in erster Linie auf dem Interesse des Unternehmens an innovativen Technologien zur Verabreichung von Wirkstoffen, wie transdermalen Pflastern, die Nebenwirkungen reduzieren können und die Patientenergebnisse durch etablierte, zugelassene Arzneimittel transformieren, die einen rationalisierten Markteintritt mit langfristigem IP-Schutz ermöglichen.

Um unsere geplante strategische Allianz weiter zu beschleunigen und die unternehmenseigenen Biotech-Initiativen in der Region zu stärken, führt Love Pharma Gespräche mit TRPL Laboratory – TRPL ist das Labor, das die Programme von Starton zur transdermalen Wirkstoffverabreichung entwickelt und unterstützt.

Weitere Informationen über Starton Therapeutics und seine Entwicklungspipeline finden Sie unter www.startontx.com

Über Love Pharma Inc.

Love Pharma Inc. (CSE: LUV) (FWB: G1Q0), ein Unternehmen mit Fokus auf die globalen Märkte für sexuelle Gesundheit und Wellness, wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die die sexuelle Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern und gleichzeitig die Lebensqualität steigern. Love Pharma besitzt exklusive Lizenzen für die Herstellung, Verpackung, den Verkauf und den Vertrieb patentgeschützter therapeutischer und pharmazeutischer Produkte in ganz Europa, dem Vereinigten Königreich und Nordamerika.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

Telefon: 1 (604) 343-2977

E-Mail: investors@love-pharma.com

www.love-pharma.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensveränderungen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Love Pharma Inc.

Zach Stadnyk

1780 – 355 Burrard Street

V6C 2G8 Vancouver, BC

Kanada

email : zach.stadnyk@gmail.com

Pressekontakt:

Love Pharma Inc.

Zach Stadnyk

1780 – 355 Burrard Street

V6C 2G8 Vancouver, BC

email : zach.stadnyk@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wabentechnologie – die Welt leichter machen PyroGenesis kündigt weitere Projekte zur Magnesiumverarbeitung an