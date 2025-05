Luna, Balu und Pommes im Hundepark: Die beliebtesten und kreativsten Hundenamen Deutschlands

Deutschlands beliebteste Hundenamen basierend auf rund 360.000 Einträgen bei den Uelzener Versicherungen.

– Eine Auswertung der Uelzener Versicherungen zeigt die beliebtesten Namen versicherter Hunde in Deutschland

– Kurze, einprägsame Namen wie Luna, Balu und Lucky führen das Ranking an

– Namenswahl spiegelt Einflüsse aus Popkultur, Persönlichkeit und Kulinarik wider

Uelzen, 6. Mai 2025

Die Uelzener Versicherungen, Deutschlands führender Spezialist für Tierversicherungen, haben rund 360.000 registrierte Hundenamen ausgewertet und daraus eine Rangliste der Favoriten erstellt. Unterschiedliche Schreibweisen und Varianten wurden dabei jeweils zusammengefasst.

Die beliebtesten Namen sind einsilbig oder zweisilbig, haben klare Laute und lassen sich gut rufen. Bei den Hündinnen führen Luna, Emma, Bella und Nala, bei den Rüden Balu, Buddy, Bruno und Oskar die Liste an. Neutrale Namen wie Charly, Sam, Lucky oder Sunny sind ebenfalls weit verbreitet.

Kreativität auf vier Pfoten

Viele Halter geben ihren Vierbeinern originelle Namen, die im Wartezimmer der Tierarztpraxis für Schmunzeln sorgen. Bootsmann, Herr Wiener oder Eaten Bread treffen auf fantasievolle Kompositionen wie Oskar Butzi-Ferdinand, Bret Billy Zottig oder Hunter Holm Don Bruno.

Wo früher Waldi oder Bello tobten, tollen heute Hunde mit modernen und englischen Namen über die Wiesen. Figuren aus Film, Serie und Musik inspirieren Hundefans: Mickey jagt Pikachu, Nemo tollt mit Hermine, und Elvis, Ozzy Osbourne und Shakira üben neue Tricks. Selbst Rapunzel und Dornröschen stolzieren über die Hundewiese. Viele Hundehalter taufen ihre Lieblinge aber auch gern nach Leckereien: Pommes, Schnitzel, Curry, Zwiebel, Prosecco oder Pina Colada zeigen, wie sehr Essen und Trinken kreative Einfälle beflügeln.

Mit Liebe und Humor: Wenn der Name mehr als nur ein Ruf ist

Kosenamen wie Prinz, Prinzessin, Sweetheart oder Cutie-Pie drücken die enge Bindung zwischen Hund und Mensch aus. Andere skizzieren ein kleines Persönlichkeitsprofil: Perfect Macho markiert selbstbewusst sein Revier, Wilde Hilde bringt Action ins Leben, während Easy-Peasy den Alltag ganz entspannt angehen lässt.

Welche Namen eignen sich gut für Hunde?

Die Wahl des Hundenamens ist in der Regel ganz der Kreativität und den Vorlieben der Halter überlassen. Trotzdem sollte der Name für den Hund gut zu verstehen sein.

Die wichtigsten Tipps für die Namenswahl:

– Zwei Silben mit einem Vokal am Ende sind am verständlichsten.

– Der Name sollte sich klar von Kommandos wie „Sitz“ oder „Platz“ unterscheiden.

– Bei längeren Namen empfiehlt sich im Alltag eine kurze Rufversion.

