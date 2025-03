Spirit deutlich vor Fury und Black Beauty: Das sind die beliebtesten Pferdenamen der Deutschen

Uelzener Versicherungen stellen die beliebtesten Namen der in Deutschland versicherten Pferde vor.

– Uelzener Versicherungen werten umfassende Datenbasis aus und stellen die beliebtesten Namen der in Deutschland versicherten Pferde vor

– Kurze Namen wie Max, Bella und Lucky liegen vorne

– Zeitlose Klassiker: Namen aus Popkultur, Geschichte und Mythologie häufig gewählt

Uelzen, 24. März 2025

Welche Namen tragen Deutschlands Pferde am häufigsten? Die Uelzener Versicherungen, der führende Tierversicherungsspezialist hierzulande, stellen die beliebtesten Pferdenamen vor. Das Ranking basiert auf über 280.000 erfassten Pferdenamen, die die Uelzener zu diesem Zweck ausgewertet hat. Unterschiedliche Schreibweisen wurden zusammengefasst.

Spitzenreiter ist Max bei den Hengsten und Wallachen. Auf den weiteren Rängen folgen Merlin und Jack in der männlichen Namenskategorie, Donna und Luna in der weiblichen sowie bei den neutralen Namen Charly und Sunny. Fast alle Pferdenamen in den Top Ten kommen mit höchstens zwei Silben aus. Kurz und knackig liegt offenbar nicht nur bei Babynamen im (Dauer-)Trend, sondern auch bei Fohlen.

Auffällig ist die große Beliebtheit von Namen, die in anderen Ländern ihren Ursprung haben. So stammt Bella, der meistvergebene Stutenname, aus dem Italienischen. Er bedeutet „die Schöne“. Fleur, ein französischer Name, steht für „Blume“. Amigo, auf Platz fünf unter den männlichen Namen, hat seinen Ursprung im Spanischen und bedeutet „Freund“. Insbesondere die geschlechtsneutralen Namen stammen zum Großteil aus dem englischen Sprachraum. Beispiele dafür sind Lucky, Sunny oder Shadow.

Auch Namen aus der Popkultur, Geschichte, Mythologie und Literatur erfreuen sich großer Beliebtheit. So traben den Daten der Uelzener zufolge zahlreiche Merlins, Picassos, Rockys und Sissis über die deutschen Koppeln. Was berühmte Pferdenamen aus Film und Fernsehen angeht, haben neuere Figuren wie Spirit ihren klassischen Vorbildern wie Fury und Black Beauty den Rang abgelaufen. Die Namen der Pferdehelden aus dem vorigen Jahrtausend sind mittlerweile eher selten, wie die statistische Auswertung der Uelzener zeigt.

Fritzchen, Schneewittchen oder Donnerlittchen? Hauptsache, kreativ!

Wenn Don Röschen aus dem Stall dabei zuschaut, wie Traumtänzer Richtung Weide trabt und Diva op Kölsch eine Striegeleinheit genießt, ist klar: Hier waren kreative Namensgeber am Werk. Die Liste an Pferdenamen, die der Auswertung der Uelzener zugrunde liegt, umfasst zahlreiche einfallsreiche Bezeichnungen. Wer sein Pferd Harmonia vom Schicksalsberg oder Bruno v. Babybell nennt, möchte höchstwahrscheinlich sichergehen, einen besonderen Namen auszuwählen, der kein zweites Mal vorkommt.

Neben solch originellen Unikaten zeigt sich eine Vorliebe zu kulinarisch inspirierten Pferdenamen: Da gibt es beispielsweise die Namen Coffee Brown, Coffee Kiss oder Irish Coffee für Kaffeeliebhaber. Auch der individuelle Lieblingsdrink scheint als Vorlage für den einen oder anderen Namen gedient zu haben: Die cocktailbasierten Namen Caipirienchen und Pinacolada finden sich ebenso in der Liste wie interessante Mixvarianten, beispielsweise Fanta Korn und Cola Korn. Nicht zuletzt fällt ein Hang zum Süßen auf: Unzählige Pferdenamen sind von Schokoladenkreationen inspiriert. Auch hier kennt der Einfallsreichtum der Besitzerinnen und Besitzer kaum Grenzen. Schokominza, Schokoprinz und Heiligenbergers Dany Schoko sind nur einige Beispiele aus einer langen Liste zuckersüßer Kreationen.

Wie werden Pferde benannt?

Ein Fohlen erhält in der Regel einen Namen mit demselben Anfangsbuchstaben des Namens vom Vater. Eine Ausnahme bildet die Vollblut- und Trakehnerzucht, bei der es gängig ist, sich am Anfangsbuchstaben der Mutterstute zu orientieren. In einigen Fällen wird auch der komplette Name übernommen. Bei der Eintragung als Turnierpferd oder im Rassenregister wird dem Namen, sofern er öfter vergeben wurde, eine Nummer angehängt. Viele Pferde bekommen zwar schon vor dem Verkauf einen Namen, sie können aber jederzeit umbenannt werden.

Experten seit über 150 Jahren

Die Wahl des richtigen Namens für ein Pferd ist oft eine Herzensentscheidung – genauso wie die bestmögliche Absicherung des Vierbeiners. Die Uelzener bietet seit über 150 Jahren Versicherungen rund ums Tier an, darunter ein umfassendes Portfolio an Pferdeversicherungen. Weiterführende Informationen gibt es unter www.uelzener.de/pferd.

