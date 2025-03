Effizienter arbeiten, besser fühlen | Lampenwelt Professional präsentiert moderne Bürobeleuchtung

Neben einer ergonomischen Ausstattung und einer gesunden Work-Life-Balance macht bei der Büroarbeit vor allem die richtige Beleuchtung den Unterschied zwischen Motivation und Müdigkeit aus.

Fulda, 25.03.2025 – Millionen von Menschen verbringen täglich rund 8 Stunden am Schreibtisch, Neben einer ergonomischen Ausstattung und einer gesunden Work-Life-Balance macht dabei vor allem die richtige Beleuchtung den Unterschied zwischen Motivation und Müdigkeit aus. Denn gutes Licht ist mehr als nur Helligkeit: Es steigert die Produktivität, schont die Augen und schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Für Unternehmen ist Beleuchtung zudem auch ein Aushängeschild und nicht zuletzt ein Kostenfaktor – effiziente Lichtlösungen sparen Energie und hinterlassen bei Kunden einen professionellen Eindruck. Lampenwelt Professional präsentiert Lichtlösungen für einen Fokus auf Effizienz, Produktivität und Wohlbefinden:

Der Alleskönner für den Büroalltag: Moderne Bürostehleuchten

Bürostehleuchten sind aus dem Büro kaum wegzudenken. Ihr präzises, auf den Arbeitsplatz ausgerichtetes Licht sorgt für beste Sichtbarkeit und Augenentlastung und spendet normgerechte Beleuchtungsstärken, z. T. für mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig. Modelle mit zusätzlichem Uplight erhöhen zudem die Gesamthelligkeit im Raum, was den Augen durch geringere Helligkeitskontraste im Sichtfehl zusätzliche Entlastung bietet. Für eine optimale Effizient sind Modelle mit Präsenzmelder zu empfehlen, die das Licht nur dann schalten, wenn Mitarbeitende vor Ort sind. Durch hochwertige Sensoren erkennen diese Leuchten dabei sogar das Tippen auf einer Tastatur bei ansonsten wenig Bewegung im Erfassungsbereich der Sensoren.

Individueller Lichtkomfort nach Maß: moderne Schreibtischleuchten

Schreibtischleuchten sind eine willkommene Lichtlösung, die für Mitarbeitende einen großen Unterschied bedeuten kann, denn jeder Mensch empfindet Licht und Helligkeit anders. Die Möglichkeit, das Licht individuell und je nach anfallender Sehaufgabe zu erweitern, bietet somit maximalen Lichtkomfort. Optimal sind dimmbare Schreibtischleuchten, die noch eine feinere Regulierung der Helligkeit ermöglichen, sowie hinsichtlich der Farbtemperatur anpassbare Licht, welches zwischen sachlichem, konzentrationsförderndem Licht für fokussiertes Arbeiten oder warmem, entspannenden Licht für kreative Brainstormings wechseln kann. Auf diese Weise optimieren Schreibtischleuchten den Büroalltag, fördern die Produktivität, Kreativität und das Wohlbefinden zugleich.

Licht von der Bürodecke: Lösungen für die Allgemeinbeleuchtung

Effizienz und Kreativität beginnen mit der richtigen Allgemeinbeleuchtung im Büro. Ob großflächige LED-Panels für gleichmäßiges, blendfreies Licht oder optimal abgehängte Pendelleuchten für Büroarbeitsplätze – professionelle Lichtlösungen schaffen eine optimale Arbeitsatmosphäre. Hochwertige LED-Produkte fügen sich nahtlos in die professionelle Arbeitsumgebung ein, sparen effizient Kosten und reduzieren durch fest verbaute LED-Platinen den Wartungsaufwand. Aufgrund der Vielfalt an Lösungen ist die Allgemeinbeleuchtung individuell auf jede Arbeitssituation vor Ort anpassbar. Für ein normgerechtes, abgestimmtes Beleuchtungskonzept bietet Lampenwelt Professional zudem eine maßgeschneiderte Lichtplanung an. Denn nur mit der richtigen Grundbeleuchtung behalten die Augen den Fokus und der Kopf die Klarheit.

Arbeitsalltag revolutionieren: Büroleuchten mit HCL

Die innovative HCL-Technologie (für: Human Centric Lighting, also menschzentriertes Licht) steigert die Produktivität und das Wohlbefinden. Diese smarten Lichtlösungen passen sich hinsichtlich Farbtemperatur und Helligkeit dank moderner Sensortechnologie und Automatisierung dem natürlichen Tageslichtverlauf an. So fördern sie beispielsweise am Morgen als kraftvoller Start in den Tag mit einem gezielten Blauanteil die Konzentration und reduzieren die Müdigkeit. Für einen gesunden Erholungszyklus wechselt das Licht gegen Abend zu einem beruhigenden Warmweiß. Dadurch unterstützt HCL-Beleuchtung den Biorhythmus und hält Geist und Körper im Gleichgewicht – Mitarbeiter fühlen sich wohler und arbeiten effizienter.

Professioneller Partner für Beleuchtung im B2B-Bereich:

pro.lampenwelt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6642-406 99-20

web ..: https://pro.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt-professional.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt auf der Plattform pro.lampenwelt.de durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung, gestaffelte Firmenkunden-Rabatte und die projektbezogene Beschaffung von Lichtlösungen entsprechend individueller Anforderungen und Budget. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

fon ..: +49 (0) 6642-406 99-20

email : presse@lampenwelt-professional.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Michael Ruland – Ihr erfahrener Immobilienmakler in Grevenbroich und Umgebung Spirit deutlich vor Fury und Black Beauty: Das sind die beliebtesten Pferdenamen der Deutschen