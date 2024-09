Lichtflair für die Wellnessoase: Lampenwelt.de präsentiert Leuchtendesigns fürs Bad

So wird das Badezimmer zum Wohlfühlbereich – Lampenwelt.de präsentiert die passenden Lichtideen.

Fulda, 10. September 2024 – Das Badezimmer ist heute mehr denn je zum Ort der Entspannung und Erholung geworden. Dementsprechend trägt ein rundes Lichtkonzept dazu bei, Ruhe zu finden und die Zeit des Relaxens zu genießen. Indirektes Licht, Lichtfarben zum Auswählen und die Möglichkeit zum Dimmen bringt das Flair der heimischen Wellnessoase mit sich. Für den praktischen Teil von Morgenroutine bis Hausarbeit erhellen Deckenleuchten, Einbauleuchten & Co. das Badezimmer als funktionale Allgemeinbeleuchtung. Lampenwelt.de präsentiert:

Spiegel & Leuchte in einem

Dass der Badspiegel beleuchtet werden muss, steht außer Frage. Wenn der Spiegel gleich mit fest verbauter LED-Lichttechnik daherkommt, ist dies nicht nur praktisch, sondern auch ein toller Blickfang. Vom fest installierten, großen Wandspiegel über den kleinen, schwenkbaren Zusatzspiegel bis zum flexibel beweglichen Tischspielgel ist die Auswahl individuell.

Funktionale Deckenbeleuchtung

Für die Allgemeinbeleuchtung im Badezimmer sorgen Deckenleuchten in unterschiedlichsten Facetten. Schlicht rund oder eckig harmoniert zu den Badmöbeln immer gut, nimmt sich vom Design zurück und stellt die funktionale Lichtwirkung in den Vordergrund. Zu beachten: Bei Deckenleuchten ist, wie bei allen Badezimmerleuchten, auf eine entsprechende IP-Schutzart für Feuchträume zu achten.

Klassische Spiegelbeleuchtung

Vom Haarekämmen bis zum Rasieren spielt sich ein Großteil der Körperpflege vor dem Badezimmerspiegel ab. Dafür muss dieser ausreichend beleuchtet sein – und zwar so, dass keine Schatten geworden werden und jedes Detail gut erkennbar ist. So eignet sich die Anbringung von Spiegelleuchten über dem Spiegel oder auch rechts und links daneben.

Wandleuchten als Blickfang

Neben Deckenleuchten und Spots können auch Wandleuchten im Bad für eine angenehme Allgemeinbeleuchtung sorgen. Die Stilvielfalt reicht dabei von modern und minimalistisch über elegant bis zu Vintage und Retro. Je niedriger die Lichtfarbe gewählt wird, desto gemütlicher wirkt das Licht in der Wellnessoase.

Einbauspots für harmonische Lichtverteilung

Wer das Bad von Grund auf renoviert, sollte sich überlegen, ob Einbauspots eine Option sind. Der Einbau ist zwar etwas aufwendiger, doch das Ergebnis des harmonisch verteilten Lichts überzeugt und bringt Freude im Alltag. Zu beachten: Für den Einbau wird eine abgehängte Decke benötigt, am besten Rigips oder Paneeldecken. So entsteht der benötigte Platz für die Verkabelung und das Gehäuse der Spots. Das Ergebnis: Schlichte, platzsparende Beleuchtung – je nach Modell mit Möglichkeit zum Dimmen und Ändern der Lichtfarbe.

Hinweis: Fürs Bad gilt es, je nach Schutzbereich unterschiedliche IP-Schutzarten bei der Leuchtenwahl zu beachten. Details dazu finden Sie in diesem Ratgeber.

