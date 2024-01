Must-have Glasleuchte: Lampenwelt.de präsentiert Glasdesigns von modern bis nostalgisch

Leuchten aus Glas bringen eine elegante Note in jeden Raum – Lampenwelt.de stellt die neusten Trends der Glasleuchten vor.

Schlitz, 25. Januar 2024 – Glas als Material beflügelt die Designer zu immer neuen Leuchtenkreationen: von einflammig bis mehrflammig, von glatt über gerillt, von transparent bis transluzent, von geometrisch bis organisch, von weiß bis bunt. Aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten sind Glasleuchten ein Dauertrend, der aus unseren Wohnräumen nicht mehr wegzudenken ist. Die neusten gläsernen Highlights präsentiert Lampenwelt.de:

Anmutige Pendelleuchten aus Glas

Filigran und anmutig bereichern Pendelleuchten aus Glas unser Interieur. Ganz gleich, ob in schickem Opalglas, nostalgischem Rauchglas oder mehrflammigen bunten Bundles – ein Magnet fürs Auge sind sie in jedem Fall. Typische Wirkungsbereiche, an denen sie am besten zur Geltung kommen, sind neben dem Esstisch auch der Küchentresen, die Sofalandschaft oder das großzügige Entrée.

Facettenreiche Glas-Deckenleuchten

Deckenleuchten aus Glas bringen eine elegante Note in jeden Raum. Bei voller Helligkeit sorgen sie für eine stilvolle Allgemeinbeleuchtung, während sie im gedimmten Zustand zum gemütlichen Raumambiente beitragen. Beliebt sind Modelle mit Rauchglasschirmen, die den Retro-Stil unterstreichen. Ganz aufs Wesentliche konzentriert, in reinem Opalweiß, werden Glas-Deckenleuchten zur Hommage an die Zeit des funktionalen Bauhausstils.

Blickfang Glas-Stehlampe

Mundgeblasene Schirme stehen nicht nur für anspruchsvolle Designs, sondern sind auch ein Bekenntnis zu traditioneller Handarbeit. Wer sich einen solchen zeitlosen Klassiker in Form einer Stehleuchte ins Wohnambiente holt, wird lange Freude daran haben. Und ebenso wie bei den Pendel- und Deckenleuchten sind auch bei Stehleuchten mehrflammige Glasschirme überaus beliebt.

Glas-Wandlampen zum Wohlfühlen

Für ein Lichtspiel an der Wand ist Glas als Material immer gut. Und so bringen Glas-Wandleuchten nicht nur aufgrund ihres Designs eine extravagante Note ins Interieur, sondern auch aufgrund ihrer warmen Lichtwirkung, die faszinierende Reflexionen für maximales Wohlfühlflair hervorbringt. Tipp: Für Flure und größere Wohnräume empfiehlt sich der Einsatz von mehreren Leuchten ein und desselben Designs. So kann zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Wand der leuchtende Blickfang wieder aufgegriffen werden.

Dekorative Tischlampen aus Glas

Wer sich einen stilvollen Blickpunkt ins Wohnambiente holen möchte, ist mit Tischlampen aus Glas gut beraten. Ohne großen Aufwand werten die facettenreichen Schirme jede Kommode, jeden Beistelltisch und jeden Nachttisch auf. Je nach persönlichem Stil sind Modelle von Art Déco bis Industrial-Chic zu haben – warmes Lichtflair inklusive.

Glasleuchten für den Außenbereich

Auch für den Außenbereich bringen dekorative Glasleuchten unnachahmliches Flair. Ob als Solar-Dekolicht, modere LED-Akkutischleuchte im Look einer alten Öllampe oder von Schirm bis Gestell in reinem Opalweiß – in Verbindung mit sanftem, warmweißem Licht verschönern uns die handlichen Terrassenlampen so manchen Abend im Freien.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 18 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 60 E-Commerce Shops in 27 Ländern.

