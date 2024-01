„I wü SCHIFOAN!“

Absolut sonnige Aussichten, traumhafte Pistenbedingungen und dazu ein Haus, das einfach weiß, wie Wintersportler ticken. Um es mit Wolfgang Ambros‘ Worten zu sagen:

… und wie man diesem Wunsch, der sich bei Einheimischen und Gästen des Salzburger Landes bis in den April hinein breitmacht, in Maria Alm am Hochkönig nachgehen kann! Der Niederreiter – *** Superior Hotel und Gasthof zugleich und mittendrin im Wintersportparadies – hat wieder alle Hände voll damit zu tun, Ski-hungrige Gäste zu bewirten. Kein Wunder – immerhin könnte das kleine, feine Haus nicht praktischer liegen. Direkt an der Talstation der Natrunbahn ist man quasi im Handumdrehen vom Bett am Berg. Und was einen da erwartet, passt so auch in keinen Austropop-Song: 120 Pistenkilometer, 33 moderne Liftanlagen und mindestens genauso viel typisch österreichischer Genuss in Form von urigen Hütten und Bergrestaurants warten im einzigartigen Skigebiet Hochkönig, seines Zeichens stolzer Teil von Ski amadé. Wer diese Vielfalt besonders effizient auskosten möchte, tut das am besten auf der Königstour, die auf insgesamt sechs Gipfeln, 35 Pistenkilometern und 7.500 Höhenmetern das Beste der Region vereint. Und auch rund um den Wedelsport gibt es am magischen Fuße des Hochkönigs viel zu tun: Ob Langlaufen, Winterwandern oder idyllische Pferdekutschenfahrten – egal wie bunt, die Wünsche der Gäste seien hier Befehl.

Bekannte Gastfreundschaft – neues Wellnessglück

Doch noch einmal zurück zum Niederreiter. Den machen neben seiner unfehlbaren Gastfreundschaft und prächtigen Lage nämlich auch noch andere Dinge zum bevorzugten Gastgeber für aktive Winterliebhaber: Der erst kürzlich überarbeitete Wellnessbereich zum Beispiel, mit Finnischer und Biosauna, Erlebniswhirlpool sowie Dampfbad. Oder auch die hauseigene Konditorei, in der zu jeder Tageszeit ein ofenfrischer Apfelstrudel wartet. Überzeugt? Dann nichts wie rein ins Schneeparadies! Und endlich wieder endlos SCHIFOAN.

*** Superior Hotel Gasthof Niederreiter

Oberdorf 6, A-5761 Maria Alm

Tel. +43 (0) 6584/7754

info@niederreiter.com | www.niederreiter.com

