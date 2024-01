Magische Winter-Auszeit im Rosen-Chalet

Rosen müssen nicht immer rot sein. In Wagrain im südlichen Salzburger Land sind sie aus Holz. Und blühen auch im Winter.

Der Winter kann kommen. Eingefunden in einem der drei Holz-Chalets am Lehenriedl, lehnt man sich einfach zurück und sieht ihm dabei zu, wie er die Bergwelt in herrliches Weiß taucht. Da kann es draußen noch so stürmen und schneien – im liebevoll gestalteten Inneren wird’s dadurch erst so richtig gemütlich. Das Knistern des Kaminfeuers in der Luft und das Licht gedimmt, mit einem guten Buch auf dem Sofa oder zum Brettspiel versammelt um den großen Esstisch. Die chaleteigene Sauna angeheizt – weil das an kalten Wintertagen bekanntlich noch herzerwärmender wirkt. Und es gibt ausnahmsweise mal nichts, wo man hinmuss. Man darf einfach nur sein. Mit sich selbst, dem Partner oder der ganzen Familie. Inmitten des Salzburger Winterwunderlandes.

Tun, was einem beliebt

Heute lacht wieder die Sonne. Der Blick aus dem Fenster landet in den magisch-weißen Weiten, die das Chalet umgeben. So ungestört wacht man gerne auf! Während man sich über den bunt gefüllten Genuss-Frühstückskorb hermacht, den Familie Vorderegger schon früh morgens und völlig unbemerkt auf den Tisch gezaubert hat, werden Pläne für den Tag geschmiedet. Die einen können es kaum erwarten, per Shuttleservice des Hauses zum nahegelegenen Skigebiet in Ski amadé aufzubrechen – zurück zum Chalet gelangt man ganz bequem per eigener kleiner „Zufahrt“. „Andere kommen zu uns, um sich voll und ganz der Stille und Magie unserer Natur hinzugeben“, weiß Heike Vorderegger. Das gelingt zum Beispiel, indem man sich die Winterstiefel überstreift und vom Chalet weg in die weite Welt hinaus stapft. Oder direkt an der Haustür der eigenen Rose in die ungestörte Langlaufrunde einsteigt. Das Krönchen wird der lang ersehnten Auszeit bei der Shiatsu-Massage im Haupthaus aufgesetzt.

Nichts müssen, außer genießen

Langsam wird’s dunkel und aus der Küche ertönt ein wohliges Brodeln: Auf Vorbestellung hat Familie Vorderegger ein Fondue Chinoise kredenzt und direkt auf dem Tisch drapiert. Als Lehenriedl-Gast hat man jederzeit die Möglichkeit, bei den örtlichen Gastronomie-Betrieben zu bestellen und sich vom Hausherrn persönlich damit beliefern zu lassen. Aber manchmal, da darf es eben etwas Besonderes sein… Und so versammelt sich nun das ganze Chalet um den dampfenden Topf – ein perfekter Abschluss für einen perfekten Wintertag!



Lehenriedl Chalets & Appartements

Familie Vorderegger

Lehenriedl 15

A 5602 Wagrain

Tel. +43 6413 8462

info@lehenriedl.at | www.lehenriedl.at

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten!

info an office@comma.info

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lehenriedl Chalets & Appartements

Frau Heike Vorderegger

Lehenriedl 15

5602 Wagrain

Österreich

fon ..: +43 6413 8462

web ..: https://www.lehenriedl.at

email : info@lehenriedl.at

Pressekontakt:

Agentur Comma

Frau Nicole Rathgeb-Höll

Liechtensteinklammstr. 50b

5600 St. Johann im Pongau

fon ..: +43 6412 20805

email : office@comma.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Must-have Glasleuchte: Lampenwelt.de präsentiert Glasdesigns von modern bis nostalgisch Ohne Bergbau geht es nicht