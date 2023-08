men only – feel the difference – chillout experience // 14.-21. Oktober in spanischer Auszeit-Villa

Männer-ICH-Zeit für stressgeplagte Manager, Vater-Sohn-Qualitätszeit oder Freunde-Tour, bei der es nicht um S*x, Drugs and Rock’n’Roll geht! Rein in Natur, Mikroabenteuer, Hängematte + Achtsamkeit

„Lebe deine Freiheit, egal was die anderen denken oder sagen! Komm mit, wir ziehen uns zurück in die Natur des spektakulären Valle de Ricote!“ Die Entschleunigungs-Gastgeberin Petra Lupp bietet vom 14.-21. Oktober 2023 die ideale Präventiv-Auszeit für achtsame Helden von morgen an: Entschleunigen und raus aus dem Hamsterrad! Lebens-Energie tanken mit Qi Gong für Einsteiger, Achtsamkeit in der Natur, Meditationen und Ruhe-Oasen. Acht Tage Männer-ICH-Zeit im spanischen Paradies der Auszeit-Villa Domicilio de Vida = gelebte Selbstfürsorge und entspannender Ausgleich zum täglichen Alltagsstress.

„Die reine Männergruppe ist ideal für stressgeplagte Manager, für eine bereichernde Vater-Sohn-Qualitätszeit oder die so oft schon verschobene Freunde-Tour, bei der es nicht um S*x, Drugs and Rock’n’Roll geht!“ motiviert die Gastgeberin ihre Teilnehmer, sich endlich mal eine Woche raus zu nehmen aus erschöpfender Hektik und ständigem Druck, um wieder natürliche Gelassenheit und Spaß zu spüren.

Jeden Tag ein naturnahes Mikroabenteuer

Die Kursteilnehmer lernen Wald, Natur und Bewegung von einer anderen, neuen und entspannten Seite kennen. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern die Entschleunigung, abschalten und rasten.

„Wer viel arbeitet und ständig unter Strom steht, spürt gleich welch Wohltat für Körper, Geist und Seele es ist, mal nicht nur Leistung bringen zu müssen, Termine einzuhalten und Erwartungen anderer zu erfüllen.“ weiß Petra Lupp auch aus eigener, langjähriger Erfahrung als PR-Managerin. Während übrigens Frauen sich ihre ICH-Zeit immer öfter als Freundinnen-Auszeit im Wellnesshotel gönnen, bleiben Männer in ihrem Trott gefangen. „Leider oft so lange, bis es fast zu spät ist!“ ergänzt die Entschleunigungs-Gastgeberin. So entstand der Gedanke, ein Angebot nur für Männer zu kreieren.

Die „men only – feel the difference – chillout experience“ ist einfach sein!

Im Fokus stehen: Zur Ruhe kommen, gemeinsam lachen und schweigen, bewusst konditionierte Perspektiven wechseln! Frische Inspirationen zur Entschleunigung kennenzulernen und für den Alltag mitzunehmen sowie die Vielfältigkeit persönlicher Ruhe-Oasen zu finden. Verschiedene Arten der Meditation ausprobieren, in sanfte Bewegung kommen und der kindlichen Neugierde mit Kreativität, Nature Painting und ZEN Art endlich wieder Raum und Zeit lassen. Gelassenheit spüren, mit Leichtigkeit faulenzen und Energie tanken für zuhause.

Wertschätzung, Balance, positive Gemeinschaftserlebnisse und Walk & Talk inklusive. Eine Hängematten-Solozeit entschleunigt; wer mag, kann sogar sanft geschaukelt unterm Sternenhimmel schlafen. Denn bei dieser einzigartigen „men only chillout experience“ gibt es kein höher, schneller, weiter, sondern schlendern, achtsam sein und rasten.

Du bist es dir wert: Raus aus Hektik und Druck, rein in Ruhe und Natur!

Es warten acht Tage abwechslungsreiches Entspannungs- und Achtsamkeits-Programm in spanischer Herbstsonne und der herrlichen Natur des spektakulären Valle de Ricote, Region Murcia. Inkludiert sind drei gemeinsame Abendessen, täglich alkoholfreie Getränke (warm/kalt) und frisches Obst sowie sieben Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie mit allen Annehmlichkeiten der Selbstversorgervilla inklusive Privatpool.

Besonderes Goody: „Lebe deine Freiheit, egal was die anderen denken oder sagen“ Die Weltenbummler Petra & Martin erzählen aus ihrem abwechslungsreichen Leben auf der Überholspur. Mit Humor und reichem Erfahrungsschatz verraten sie Tipps und Tricks zu Umsetzung, Neuorientierung und Motivation.

Neues ausprobieren, erleben und entdecken:

Titel: men only – feel the difference – chillout experience

Termin: 14.-21. Oktober 2023

Veranstaltungsort: Auszeit-Villa Domicilio de Vida, Ricote (Murcia)

https://www.domiciliodevida.com/ Zielflughäfen Alicante oder Murcia

Preis pro Person ab 1.100 Euro netto, zzgl. Mwst. bei 2er Belegung im DZ

Anbieter: Petra Lupp Projektmanagement, Erfurt / ab 1.09.23 Mainz

Weitere Infos und Buchungsdetails:

https://www.petra-lupp.com/14-21-oktober-2023-men-only-feel-the-difference-chillout-experience/

