Eine Auszeit vom stressigen Alltag kann wahre Wunder bewirken und die Energiereserven wieder auffüllen. Eine Möglichkeit, um sich selbst oder einem lieben Menschen eine Auszeit zu schenken, sind Wohlfühltage in Top-Hotels.

Hierbei kann man zwischen Hotelgutscheinen, Feriengutscheinen, Erlebnisgutscheinen und Reisegutscheinen wählen. Hotelgutscheine für Kurztrips und Reisegutscheine für Kurzaufenthalte sind eine ideale Urlaubsreise-Geschenkidee, um sich selbst oder anderen eine erholsame Zeit in einem Wohlfühl-Hotel zu gönnen.

Die Gutscheine können für einen bestimmten Betrag oder auch für ein spezielles Arrangement ausgestellt werden. So kann man beispielsweise einen Gutschein für eine Wellnessbehandlung oder ein romantisches Wochenende zu zweit verschenken. Die Auswahl an Hotels und Arrangements ist dabei groß, sodass für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Angebot dabei ist.

Eine weitere Möglichkeit sind Urlaubsgutscheine für Kurzurlaube und Geschenkgutscheine für Kurzreisen. Hierbei kann man entweder eine konkrete Reise oder einen bestimmten Betrag verschenken, der für eine Reise verwendet werden kann.

So kann man beispielsweise einen Gutschein für eine Städtereise nach Paris oder einen Strandurlaub auf Mallorca verschenken. Auch hier ist die Auswahl an Angeboten groß und für jeden Geschmack und Geldbeutel ist das Passende dabei. Für noch mehr Flexibilität sorgen Urlaubsboxen.

Diese enthalten mehrere Reise-Gutscheine und Hotel-Gutscheine für Übernachtungen in verschiedenen Hotels, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingelöst werden können. So kann der Beschenkte selbst entscheiden, wohin die Reise gehen soll und wann er Zeit für eine Auszeit hat. Die Auswahl an Hotels und Reisezielen ist dabei ebenfalls groß und für jeden Geschmack ist etwas dabei.

