Ohne Bergbau geht es nicht

Bergbau muss sich mit wenig Investitionen, hohen Vorlaufzeiten, steigenden Kosten und hohen ESG-Vorgaben auseinandersetzen.

Ob kleine oder große Bergbaugesellschaften, sie alle müssen sich mit ähnlichen Dingen herumschlagen. Die größte Bergbaugesellschaft dürfte neben BHP aus Australien Glencore sein. Das Unternehmen beliefert die Batterie-, Automobil-, Stahl- und Energieerzeugungsindustrie. Unter den Schwergewichten der Bergbaubranche finden sich auch viele chinesische Firmen wie etwa Jianxi Copper. Vor allem Kupfer, Gold und Silber stehen im Blickpunkt.

Eisenerz, Erdöl, Kohle und Kupfer sind das Hauptgeschäft von der BHP Group. Zu den ganz Großen zählt auch Rio Tinto, dessen Geschäftsfeld sich von Eisenerz, Aluminium, Kupfer und Diamanten bis zu Energie und Mineralien erstreckt. Die brasilianische Vale kümmert sich um Kohle, Kupfer, Mangan, Nickel, Platin und Eisenerz. Gold, Kupfer und Zink sind das Geschäft der chinesischen Zijin Mining. Heute in Großbritannien beheimatet ist Anglo American, dessen Anfänge in Südafrika der Goldabbau war. Die Rohstoffe des Unternehmens sind unter anderem Edelmetalle, Kupfer, Mangan oder Niob.

Die Industrie braucht Rohstoffe und so beteiligen sich immer mehr Unternehmen an Rohstoffproduzenten. Rohstoffe für erneuerbare Energien und Batterierohstoffe gehören gerade zu den besonders begehrten Rohstoffen. Es gibt aber auch Unternehmen, deren Aufgabe es ist Minenunternehmen mit Finanzierungen zu versorgen. Dies ist auch eine Anlagemöglichkeit im Bergbausektor.

So sorgt etwa Queen’s Road Capital Investment – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-capital-investment-ltd/ -, dass Minenbetriebe mit Geld versorgt werden. Die Investoren von Queen’s Road Capital Investment setzen also auf ein interessantes Unternehmen.

Eine andere, vielleicht nicht so alltägliche Möglichkeit ist es auf ein Zinnunternehmen wie beispielsweise Tin One Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – zu setzen. Denn ohne Zinn gibt es kein Lot, das Leiterplatten verbindet. Und Halbleiter sind in allen modernen Technologien zu finden.

