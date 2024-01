Urlaub zu zweit – und das Winterglück einfach inklusive!

Erst feine Spuren auf den glitzernden Pisten, dann entspannte Bahnen im warmen Pool ziehen. In diesem All Inclusive ****S Hotel in Saalbach urlaubt man wirklich auf der Sonnenseite des Lebens.

Ankommen, abschalten: im ****S Hotel DIE SONNE eine Leichtigkeit, egal wie sehr der Alltag plagt. Denn in diesem Hause – im Herzen des sogenannten „Home of Lässig“ – muss man sich um absolut nichts kümmern. Dafür sorgen die Gastgeber Camilla und Hannes Schwabl gemeinsam mit den restlichen Urlaubscoaches des Hotels persönlich. Als Gast fällt man eigentlich nur die Entscheidung: heimeliges Doppelzimmer, großzügiges Studio oder traumhafte Suite? Den Rest nimmt man dann einfach, wie er kommt. Auto? Stehen lassen – ab dem Moment der Ankunft geht’s dank Shuttleservice und eigener Ski-Abfahrt bis vors Haus ganz genüsslich ohne weiter. Freizeitprogramm? Nicht lange überlegen – ein ganzes Winterparadies mit 270-Kilometer-Pistengenuss, unendlichen Winterwander-, Skitour-, Langlaufstrecken und mehr wartet direkt vor der Hoteltür. Und die Entspannung? Kommt natürlich auch nicht zu kurz. Im SUPER SONNE Spa bitten gleich mehrere Bereiche zum entspannten Eintreten: Das „adults only“ SONNENHAUS mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna, Infrarotkabine, Sole-Dampfbad, Farblicht-Sanarium und großzügigem Ruhebereich. Die SONNENOASE mit Hallenbad, Outdoor-Whirlpool, und Infrarot-Inseln. Daneben vielfältige Verwöhnmomente im Zirben SPA und seit neuestem auch Yoga – für den entspannten SONNENgruß zwischendurch.

Alles SUPER – mit der SONNE Kulinarik

Steht man den ganzen Tag auf den Brettern oder ist auf sonstige Weise aktiv in der Winterlandschaft unterwegs, knurrt zwischendurch natürlich der Magen. Das Schöne an der SONNE: Hier ist feinste Verpflegung einfach inklusive. Vom biologisch-regionalen Frühstück über das Après-Ski-Buffet bis zum 5-gängige Abendmenü. Ja, selbst der feine Wein, der das köstliche Essen begleitet, wirkt sich nicht auf die Hotelrechnung aus. Ein Konzept, das nicht nur Genießern Freude macht. Perfekt für den Urlaub zu zweit oder sogar mit befreundeten Pärchen. Denn hier wird wirklich an alle(s) gedacht!

