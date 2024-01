Zeit zu zweit im winterlichen München

Der Englische Garten in seinem schönsten, weiß glitzernden Gewand. Die kalte Isar, die zum Badeplatz für Eisliebende wird…

Den guten alten Städtetrip streben viele eher zur warmen Jahreszeit an. Dabei kann man in München gerade während der Wintermonate eine wahrlich magische Zeit erleben. Vor allem, wenn man zu zweit anreist und als liebevolle Bleibe den Freisinger Hof wählt. In diesem familiengeführten 4-Stern-Hotel und Restaurant wird nämlich so einiges dafür getan, dass man die Kuschelauszeit richtig schön auskosten kann. Das fängt schon beim heimeligen Superior-Doppelzimmer oder der Juniorsuite mit Badewanne und Blick auf den Englischen Garten an, nimmt seinen romantischen Lauf beim Schokofrüchte-Genuss im Wohlfühl-Wintergarten und wird spätestens beim gemeinsamen Abendessen perfekt abgerundet. Die Liebe geht eben auch hier durch den Magen – echte Gourmets werden bei Wiener Schnitzel, Tafelspitz und hausgemachten Desserts rundum glücklich gestimmt. Und nur für den Fall, dass man sich dem Weingenuss oder dem im Zimmer bereitgestellten Frizzante dabei etwas zu intensiv hingegeben hat: auch kein Problem! Am Ende des Aufenthalts kann ganz entspannt bis 14 Uhr ausgecheckt werden.

Winter-Vielfalt drinnen wie draußen

Nicht nur „die inneren Werte“ aber machen den Freisinger Hof zum idealen Partner für die kuschelige München-Auszeit. Vor den Türen des Hauses geht die Winterromantik direkt weiter. Das verspricht die ideale Lage direkt am Englischen Garten und damit unweit zahlreicher winterlicher Erlebnisse der Stadt. Lange Spaziergänge durch die traumhafte Winterwelt. Eislaufen im Olympiapark. Aufwärmen im Botanischen Garten. Wer Inspiration braucht, bekommt an der Rezeption des Hauses garantiert den einen oder anderen brauchbaren Tipp.

Das Package zum Kuschelwochenende

Den ganzen Winter hindurch (bis 30. März 2024) immer freitags bis sonntags bzw. samstags bis montags buchbar: zwei Übernachtungen im Superior-Doppelzimmer mit Badewanne und Blick auf den Englischen Garten inklusive fantastischem Frühstückbuffet und zahlreichen Aufmerksamkeiten. Mehr Infos unter https://www.freisinger-hof.de/de/hotel/packages-angebote/kuschelwochenende-fuer-verliebte/.





