Lux Glender für Wendeltreppen. Das innovative LED-Handlauf-System passt sich jetzt jeder Kurve an.

Innovativ, widerstandsfähig und ästhetisch: Mit Stolz präsentieren wir unsere neueste Errungenschaft in der Welt der Beleuchtung – die SAFE-Leuchte für unser LED-Handlaufsystem.

Diese bahnbrechende Entwicklung verbindet herausragende Technologie mit Robustheit und Design und setzt neue Maßstäbe für Sicherheit und Ästhetik im öffentlichen Raum. Das SAFE-System basiert auf unserem bewährten BASIC-System und bietet eine faszinierende Kombination aus Materialqualität, Flexibilität und insektenfreundlicher Beleuchtung und ist sofort auch gewendelt und gebogen lieferbar.

Hochwertige Materialien und außergewöhnliche Flexibilität

Die Leuchte SAFE von LUX GLENDER verkörpert unser Engagement für Qualität. Das Leuchten Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem und UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff. Die schwarze Farbe sorgt zusätzlich für eine erhöhte UV-Beständigkeit. Der Kunststoff ermöglicht die bemerkenswerte Flexibilität der Leuchte für gebogene oder gewendelte Handläufe. Doch damit nicht genug: Die LED-Technologie und der speziell entwickelte Reflektor sind durch den schützenden Polyurethan Verguss abgeschirmt. Dieser einzigartige Verguss macht die Leuchte insektenfreundlich, da er das Eindringen von Insekten verhindert und so zum Schutz der Insekten beiträgt.

Optimale Ausleuchtung bei minimaler Blendung

Für eine optimale Ausleuchtung bei minimaler Blendung haben wir die Leuchte SAFE mit einem speziellen Reflektor ausgestattet, der das Licht präzise lenkt. Die asymmetrische Lichtverteilung ermöglicht eine gezielte Ausleuchtung von Bereichen wie Brücken, Treppen und Stegen. Die symmetrische Variante hingegen bietet eine breite, gleichmäßige Ausleuchtung und eignet sich besonders für breite Treppen mit freistehendem Handlauf. In beiden Fällen garantiert die SAFE-Leuchte hervorragende Lichtverhältnisse ohne störende Blendwirkung.

Vielseitig, umweltfreundlich und wartungsfreundlich

Die Vielseitigkeit der LUX GLENDER SAFE überzeugt. Dank des minimalen Biegeradius von nur zwei Metern passt sich die Leuchte mühelos den Rundungen von Handläufen an, ohne vorgebogen werden zu müssen. Die einfache Montage in unseren Profilen Lilly ø42,4 mm oder Emil 40×40 mm erfolgt durch Einklipsen – ohne zusätzliche Halterungen oder Montagebohrungen. Neben der technischen Raffinesse legt die SAFE-Leuchte auch Wert auf Nachhaltigkeit. Mit einer Schutzart von IP69 kann die vollvergossene Leuchte bedenkenlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Vandalismus widersteht sie dank der Schlagfestigkeitsklasse IK10. Zudem verbraucht das System wenig Energie, was den Austausch von Leuchtmitteln reduziert und damit Ressourcen schont. Das macht die SAFE-Leuchte nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich.

Die Zukunft der Beleuchtung – Sicherheit und Ästhetik vereint

Das SAFE-System wurde entwickelt, um öffentliche und halböffentliche Bereiche mit erstklassigem Licht und maximaler Sicherheit auszustatten. Ob Treppenaufgänge, Zugänge zu Gebäuden, Parkanlagen, Schulen oder Brücken – die SAFE-Leuchte erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen und bietet sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Lichtverteilung. Damit verbindet sie Sicherheit und Ästhetik auf höchstem Niveau.

Die Investition in das LED-Handlaufsystem LUX GLENDER SAFE verspricht nicht nur optische Eleganz, sondern auch eine langlebige und zuverlässige Beleuchtungslösung. Entdecken Sie die Vielfalt und Qualität von LUX GLENDER SAFE und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Technologie, Sicherheit und Design Hand in Hand gehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lux Glender GmbH

Herr Gerhard Fischbach

Schreinerstrasse 6/1

73257 Köngen

Deutschland

fon ..: +491604788540

web ..: https://lux-glender.com

email : gf@4livingbrands.com

ÜBER LUX GLENDER

Mit unseren innovativen „Licht-im-Handlauf-System“ haben wir eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung entwickelt. Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie. Der LED- Handlauf lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

DORT EINSETZEN, WO SICHERES UND UMWELTFREUNDLICHES LICHT GEFRAGT IST.

LUX GLENDER Licht-im-Handlauf-System gibt den Städten, Gemeinden, Lichtplanern und Architekten ein ausgeklügeltes System an die Hand, das sich sehr einfach als Wegweiser, als Sicherheitsführung oder auch als Designelement perfekt genau dort einsetzen lässt, wo umweltfreundliches Licht gefragt ist.

ENTSCHEIDEND MEHR SICHERHEIT AN PROBLEMPUNKTEN.

Mit dem LED Handlauf System kann die zuständige Stelle zeitgemäß ab sofort in moderner und energieeffizienter Anmutung für die Sicherheit der Bürger:innen etwas bewegen und zusätzlich dem zunehmenden Vandalismus harte Edelstahl-Fakten entgegensetzen: Ein abgestimmtes, angepasstes und wegführendes Licht für Brückenübergänge, Bahnsteige, Fuss -und-Fahrradwege, in Unterführungen und im gesamten Öffentlichen Bereich.

www.lux-glender.com

Pressekontakt:

4livingbrands

Herr Gerhard Fischbach

Forchenrainstrasse 70

70839 Gerlingen

fon ..: +491604788540

email : gf@4livingbrands.com

