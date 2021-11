LVM-Oldtimer-Versicherung: Günstiger Schutz für Ihr Liebhaberstück

Bei Oldtimern handelt es sich fast immer um das persönliche Schmuckstück und deswegen bieten wir von der LVM Versicherungsagentur Galrao hier besonderen Versicherungsschutz.

Oldtimer werden von ihren Besitzern meist deutlich liebevoller behandelt als Alltagsautos, die nur dem sachlichen Zweck eines Transportes dienen. Der ureigene Charakter der Fahrzeuge ist für ihre Besitzer Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls. Dem persönlichen Style. Darauf hat sich die LVM Versicherungsagentur Galrao mit ihrer Oldtimer-Versicherung eingestellt: Mit ihr fährt das Schätzchen günstig in der sicheren Spur.

Neben dem finanziellen Wert haben Oldtimer-Fahrzeuge vor allem einen ideellen Wert für ihre Liebhaber. Im Versicherungsfall lässt sich aber leider nur der finanzielle Wert beziffern und ersetzen. Weil Oldtimerfahrer derartig umschauend fahren, bietet die LVM besonders günstige Stückbeiträge an. Für den Abschluss einer Kaskoversicherung ist der Marktwert des Oldtimers entscheidend – also der Preis, der beim Verkauf des Fahrzeugs erzielt werden würde. Dieser bildet gleichzeitig auch die Grundlage für die Höchstentschädigungsleistung und wird in der Regel vom Kunden in Form eines Gutachten belegt.

In der Teilkaskoversicherung sind finanzielle Auswirkungen von Fahrzeugschäden unter anderem durch Brand, Diebstahl, Sturm sowie viele weitere Risiken abgedeckt. Auch Vandalismus- und Transportschäden sind bei der LVM bereits in der Teilkasko des Oldtimers mitversichert. Grundsätzlich gilt: Damit ein Pkw als Oldtimer versichert werden kann, muss das Fahrzeug mindestens 25 Jahre alt sein und darf höchstens 6.000 Kilometer im Jahr gefahren werden. Die Fahrer müssen mindestens 23 Jahre alt sein und benutzen auch für ihre Alltagsfahrten ein Fahrzeug, das bei der LVM versichert ist oder zukünftig noch versichert wird. Der Versicherungsschutz besteht in jedem Fall auch für Eigentümer und Halter und gilt in allen Ländern der EU. Wer mehrere Oldtimer besitzt, sollte über eine sogenannte „Museumsversicherung“ nachdenken. Sie ist für jedes Fahrzeug schon zum halben Teilkaskobeitrag erhältlich und so gleich ein richtiges Schnäppchen.

LVM-Vertrauensmann John Pierre Galrao aus Bremen: „Speziell für Oldtimer bieten wir Leistungen, die sonst üblicherweise nicht mit angeboten werden: Unsere Police „LVM-AutoPlus“ kombiniert den gesetzlich vorgeschriebenen Kfz-Haftpflichtschutz mit dem LVM-Schutzbrief – den umgangssprachlichen Abschleppleistungen. Dieser beinhaltet aber über 20 Leistungen, die unter anderem bei Panne, Unfall oder Diebstahl schnelle Hilfe leisten – und das für nur rund 8 Euro zusätzlich im Jahr.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

Deutschland

fon ..: 042133004880

fax ..: 042133004889

web ..: https://galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Ihre Versicherung in Bremen und Umland:

Seit 2013 sind wir für Sie für alle Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen in Bremen und umzu da und setzten gleichzeitig auf unsere moderne Videoberatung für unsere überregionalen Kunden.

Aktuell vertrauen uns knapp 5.500 Kunden und 3.600 Bremer Ihre Versicherungen und Vorsorge an, denen wir dafür sehr dankbar sind.

Unsere Kunden schätzen uns wegen unserer persönliche Betreuung und schnellen Schadenbearbeitung, weil wir Schäden im Bereich der Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- und Kfz-Versicherung meistens innerhalb weniger Stunden erstatten.

Die ganzheitliche Beratung loben unsere Kunden sehr, denn mit unserer Beratungssoftware zeigen den Weg durch den Versicherungsdschungel.

Pressekontakt:

LVM Versicherungsagentur Galrao

Herr John Pierre Galrao

Martinistr. 24

28195 Bremen

fon ..: 042133004880

web ..: https://galrao.lvm.de

email : info@galrao.lvm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GAWOONI setzt auf PLAY 2 EARN Spiele