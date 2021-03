Oldtimer-verkaufen

Gute Gründe die für erfahrene Oldtimer-Ankäufer sprechen

Der Automarkt ist in Deutschland noch immer einer der treibenden Wirtschaftssektoren. Für die einen ein einfaches Fortbewegungsmittel, für die anderen ein Statussymbol. Vor allem Oldtimer werden mehr und mehr zu einem begehrten Statussymbol und Sammlerobjekt.

Bis zum 01.01.2020 gab es mehr als eine halbe Million anerkannte und zugelassene Oldtimer auf Deutschlands Straßen. Die häufigste Marke war dabei der Mercedes-Benz, der Kundenliebling der VW-Käfer. Dabei entfällt mit 88,4 Prozent der größte Anteil der Oldtimer-Fahrzeuge auf PKWs (526.002 Fahrzeuge).

Im bundesweiten Vergleich sind die Zulassungszahlen speziell in den neuen Bundesländern in den letzten 10 Jahren stark gestiegen. In den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern konnte sich der Bestand mehr als verdoppeln. Das Auto als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut wird immer beliebter.

Waren früher die Möglichkeiten für den Oldtimerverkauf auf Printmedien wie die Tageszeitung beschränkt, gibt es im heutigen digitalen Zeitalter viel mehr Möglichkeiten dafür.

Prinzipiell gilt es einige Dinge beim Verkauf des Oldtimers über das Internet zu beachten. Schwarze Schafe und unseriöse Angebote gibt es überall. Am einfachsten für die eigenen Nerven ist der Oldtimer-Ankauf über einen Händler, wie zum Beispiel mit der Firma Oldtimer-barankauf.com. Hier profitiert man von einer jahrelangen Erfahrung und einem seriösen Umgang mit Kunden und Fahrzeugen.

Viele Fragen, die sich womöglich vor einem Oldtimerverkauf stellen, können schnell und problemlos geklärt werde.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Wie funktioniert die Abmeldung?

Wie bekomme ich meinen eventuell fahruntüchtigen Oldtimer zum Käufer?

Brauche ich Gutachten für den Verkauf?

Was ist mein Oldtimer wert?

Gerade beim Verkauf eines Oldtimers beeinflussen zahlreiche Kriterien den Preis. Neben Baujahr und Zustand spielt das Fabrikat eine große Rolle. Das Zurechtfinden in den unterschiedlichen Preistabellen ist aber oftmals nicht ganz einfach. Häufig hört man von Leuten, die einen Oldtimer zu billig verkauft haben, da sie sich nicht richtig in der Materie ausgekannt haben.

Fachfirmen ermitteln schnell und präzise den Wert eines Oldtimers unter Berücksichtigung der Einstufung der jeweiligen Modelle in die FIVA-Erhaltungsklasse. Oder sie stellen Kontakte zu erfahrenen Gutachtern her, die den exakten Wert des Autos bestimmen, damit nach dem Verkauf keine böse Überraschung auf einen wartet.

Zu solch spezialisierten Firmen zählt auch die Firma Oldtimer-barankauf.com. Durch ihre jahrelange Erfahrung unterstützt sie professionell bei Ankaufsanfragen, Fragen zur Gutachtererstellung für den Ankauf etc. und handelt faire Ankaufspreise aus. Nur seriöse Firmen bieten hier faire Preise, haben sie doch beim Oldtimer-Ankauf sonst einen guten Ruf zu verlieren.

Daher sollten Oldtimerbesitzer, die mit dem Gedanken spielen ihren Oldtimer zu verkaufen, generell den Weg über einen erfahrenen Händler wählen, wie die Firma Oldtimer-barankauf.com.

