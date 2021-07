Magie der Asche 2 – Knisternder Fantasy-Roman

Ein Waffenhändler mit einer gefährlichen Vergangenheit verliebt sich in Michaela Webers „Magie der Asche 2“ in eine vergebene Frau – und begibt beide in große Gefahr.

Der gut aussehende Phönix Trystan ist ein Frauenschwarm. Für den wortkargen Waffenhändler ist jedoch Debbie die erste, die ihn interessiert. Trystans leidender Gesichtsausdruck hat einen Grund, der in der Vergangenheit liegt. Er hat nur Augen für Debbie und nutzt jede Gelegenheit, um ihr nahe zu kommen. Debbie fühlt sich von seiner Art und den unglaublichen Augen angezogen, doch sie lebt bereits in einer anderen Beziehung. Verzweifelt versucht sie ihm zu widerstehen, denn eigentlich will sie ihr Leben und ihre aktuelle Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Als Debbie der Versuchung dann doch nachgibt, wird Trystan von seiner Vergangenheit eingeholt und beide sind in großer Gefahr. Wird Trystan seine Liebe retten können und seine Vergangenheit bezwingen?

Im Februar 2021 wurde der Vorgänger („Magie der Asche: Lodernde Versuchung“) des Romans „Magie der Asche 2“ von Michaela Weber veröffentlicht. In dieser allein stehenden Geschichte geht es um Mia, die sich aus einer unerträglichen Beziehung befreit, aber dann schwer verletzt wird, sich auf eine Rettungsmission begeben muss und erkennt, dass sie eventuell nicht ganz so menschlich ist, wie sie immer angenommen hatte. Die im Jahr 1979 in der Steiermark geborene Autorin lebt seit 2001 mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen im Burgenland. Sie arbeitet heute als Verkäuferin und mag diesen Beruf noch so gerne wie am ersten Tag, doch schreibt in ihrer Freizeit auch sehr gerne Bücher.

„Magie der Asche 2“ von Michaela Weber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27535-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gerry – Schutzengel für Lebenskrisen – Spirituelle Geschichten