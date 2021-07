Meine Bunte Gedichte Sammlung – Autobiografische Gedichtsammlung

Christine Fiedler fasst in „Meine Bunte Gedichte Sammlung“ ihre Gedanken und Glücksgefühle in Worte.

Vor vielen Jahren entdeckte Christine Fiedler für sich selbst das Dichten und mag seitdem nicht mehr darauf verzichten. Es fing damals mit kleinen Reimen an, für Verwandte und Bekannte dann und wann. Es wurden im Verlauf der Zeit allerdings immer mehr und eine Gedichte Sammlung musste her, um alle Gedichte an einem Ort zu vereinen und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

In diesem Band sind nun viele, schöne Geburtstagsgedichte vereint, Weihnachtsgrüße und Jahreszeiten geschickt verreimt und die Vogelwelt in Szene gesetzt in vielen Gedichten. Auch über Urlaubserinnerungen und mehr hat die Autorin auf poetische Weise vieles zu berichten.

In den Gedichten in der Sammlung „Meine Bunte Gedichte Sammlung“ fasst Christine Fiedler ihre Gedanken und Glücksgefühle in Worte und lässt damit Herz und Seele sprechen. Die Autorin wurde im Jahr 1968 in Berlin Lichtenberg geboren und wuchs dort mit zwei älteren Geschwistern im Kreis der Familie auf. Ihr wurde die Liebe zum Dichten in die Wiege gelegt. Ihr Großvater mütterlicherseits war ein großer Verehrer der Dichtkunst und gab bei jeder Gelegenheit Balladen, Reime und Anekdoten zum Besten, nicht immer zur Freude seiner Angehörigen.

„Meine Bunte Gedichte Sammlung" von Christine Fiedler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33819-7 zu bestellen.

