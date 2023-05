Maibritt´s Band Debüt wird zur Spargel-Schlagernacht in Deutsch-Wagram

Die „Spargelrepublik“ feiert Maibritt´s Band Premiere

Die Sängerin und Songwriterin Maibritt präsentiert nun offiziell am 20. Mai 2023 ihre vierköpfige Band auf der großen Open Air Bühne des legendären Spargelfestes in Deutsch-Wagram.

Unter dem Motto: „Live is Live“ ist „Maibritt & Band“, so der Name, bereit ihr Können zu zeigen. Als Neo-Band-Leaderin setzt sie damit einen weiteren Karriereschritt in ihren jungen Jahren.

Die Band selbst besteht aus dem Groß Enzersdorfer Geschwisterpaar Vassilev, Max am Schlagzeug und Toni an der Gitarre, dem banderfahrenen Bassisten Lorenz Streiter und der vielseitigen Anna-Mariya Tamakhkyarova, die zwischen Geige und Keyboard für Abwechslung sorgt. Ein weiteres Highlight auf der Bühne sind die Tänzerinnen der Vienna Heels, die gemeinsam mit Maibritt auf Tournee sind. Gemeinsam werden sie das Spargelfest zur Spargel-Schlagernacht inszenieren. Eigens für diese Premiere lässt Maibritt sein erstes Bühnenbild kreieren, um auch lichttechnisch einen Augenschmaus zu schaffen.

Wie alles begann.

Max der Schlagzeuger und Maibritt lernten sich 2021 beim Sport in Groß-Enzersdorf kennen, woraus sich schnell eine Freundschaft entwickelte. Toni, der Gitarrist, und Maibritt besuchten auch das Gymnasium in Groß Enzersdorf. Da lag es auf der Hand, dass sich die drei einmal zu einer Jamsession treffen würden. Die Idee, eine gemeinsame Band zu gründen, ließ aber noch ein ganzes Jahr auf sich warten. Der Dezember 2022 markiert einen Wendepunkt in Maibritt`s Karriere, denn sie und ihre beiden Brüder machten „Maibritt & Band“ konkret und begaben sich auf die Suche nach einem Bassisten. Gesucht und gefunden wurde Lorenz, ein alter Schulfreund von Max und erfahrener Musiker, der die Band perfekt ergänzte. Nun fehlte nur noch das Keyboard. Dass das nicht auf Anhieb funktionierte, ließ die Band ein wenig verzweifeln. „Gut Ding braucht Weile“, entgegnete Maibritt gelassen, die sich stark mit positiven Vibes umgibt und immer an das Gute und Machbare glaubt. „Mit Anna als Keyboarderin und Geigerin sind wir nun komplett und harmonieren untereinander wie eine eingeschworene Bandfamilie“, fügte Maibritt stolz hinzu.

Auf Erfolgskurs mit ihrem

neuen Song „Baila Conmigo“

Maibritt hat mit ihrem erst kürzlich veröffentlichten Titel „Baila Conmigo“, zu Deutsch „Tanz mit mir“, bereits immensen Zuspruch erhalten unter anderem auch vom ehemaligen Let’s Dance-Juror und Choreografen des ZDF-Fernsehgartens, Markus Schöffl. Derzeit ist der Song auf insgesamt 40 Radiostationen in Österreich, der Schweiz, Italien, Deutschland und in den Niederlanden vertreten. Nach nur einen Monat konnte der Song schon über 33.000 Aufrufe auf YouTube erzielen und ist nun auf Platz 8, als Neueinsteiger, bei den Mallorca Mega-Charts – Das und vieles mehr bestätigt Maibritt als „Señorita des Latin-Popschlagers“ weiterzumachen. „Vielleicht wird ja Baila Conmigo ein ähnlicher Erfolg, wie mein letzter Song „In allen Farben“, welchen ich gemeinsam mit Lukas Lach für Francine Jordi und Ross Antony geschrieben hab“, ergänzt sie mit einem Augenzwinkern.

Sie hält ihren Titel in Ehren und gibt ihm auch alle Ehre.

„Als ich mit 15 Jahren bei DSDS – Deutschland sucht den Superstar teilnahm, erhielt ich von der niederösterreichischen Presse plötzlich die Headline: Maibritt – „Die Stimme aus dem Marchfeld“. Damals war ich noch ein Jungspund und mir war der Hype um meine Person teilweise sehr unangenehm. Ich hatte auch Bedenken, dass ich wegen meiner Pressepräsenz von meinen Mitschülern gemobbt werden könnte.

Aus heutiger Sicht sehe ich das gänzlich anders.“, berichtet Maibritt: „Erst unlängst, bei einem Interview mit einem deutschen TV-Sender, fragte man mich, „wo und was“ denn das Marchfeld sei. Da packten mich schon meine Heimatgefühle, die Erinnerungen und die Verbundenheit an das Marchfeld, wo ich ja meine Kindheit verbracht und den Grundstein meiner Karriere gelegt habe und ich erklärte dem Moderator, dass das die Kornkammer Österreichs sei und ich ursprünglich von dort herkomme.“

Mit großer Freude sieht sie sich als Botschafterin des Marchfelds und ist stolz auf ihren verliehenen Titel, den sie bei all ihren Auftritten sogar im benachbarten Ausland musikalisch präsentiert.

Fotograf: Werner Traupel

Infos zur Künstlerin gibt es unter www.maibritt.at

Quelle: Gabriola Vienna

