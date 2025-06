Makenita Resources beauftragt Apex Geosciences mit der Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector, während die Bohrungen näher rücken

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2025 / IRW-Press / Makenita Resources Inc. (KENY: CSE | KENYF: USA | A40X6P: WKN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Apex Geosciences Ltd. als führenden geologischen Beratungspartner für sein Silber-Kobalt-Vorzeigeprojekt Hector im historischen Bezirk Timiskaming in Ontario engagiert hat. Diese strategische Zusammenarbeit folgt auf den kürzlich erfolgten Erhalt der Bohrgenehmigung für das Unternehmen und ebnet den Weg für den bevorstehenden Start des ersten Bohrprogramms von Makenita.

Apex Geosciences, ein führendes kanadisches geologisches Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in den produktiven Bergbauregionen Ontarios, wird die Phase-1-Oberflächenexploration beaufsichtigen und das Programm zur Erstellung der Bohrziele unterstützen. Seine Beteiligung bringt starke technische Kapazitäten mit sich, während Makenita die aktivste Phase der Exploration in seiner Geschichte beginnt. Wir treten in eine entscheidende Phase des Wachstums unseres Unternehmens ein, sagte Jason Gigliotti, President und CEO von Makenita Resources. Mit Apex Geosciences an Bord und der gesicherten Bohrgenehmigung sind wir bereit, energisch voranzuschreiten. Wir sind der Ansicht, dass das Projekt Hector ein bedeutendes Entdeckungspotenzial bietet, und jetzt ist es an der Zeit, dieses zu erschließen.

Auf dem Weg zu den Bohrungen

Das Projekt Hector umfasst 2.243 Hektar und besteht aus 126 zusammenhängenden Mineral-Claims in Larder Lake Mining Division. Frühere Bodenprobenahmen und geophysikalische Arbeiten haben vorrangige Ziele bei Hector, Gillies East und Gillies West identifiziert, wo historische Ergebnisse unter anderem Kobaltanomalien im Boden von bis zu 98 ppm sowie Kupfer-Kobalt-Mineralisierungen in oberfächennahen Bohrungen und Schärfgrabungen aufzeigten.

Die bevorstehende Explorationskampagne umfasst Oberflächenkartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen, um die Ziele vor dem ersten Bohrprogramm des Unternehmens, das in den kommenden Tagen beginnen soll, genauer abzugrenzen.

Stärkung der Marktposition

Die Zusammenarbeit mit Apex schließt direkt an die jüngste Ankündigung von Makenita an, dass sein US-Handelssymbol (KENYF) nun vollständig DTC-berechtigt ist. Dieser Meilenstein verbessert die Handelbarkeit und Sichtbarkeit für US-amerikanische und europäische Investoren und stärkt die Position des Unternehmens als Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt in Nordamerika weiter. Angesichts der steigenden Rohstoffpreise und der Rückkehr der Investoren in den Junior-Rohstoffsektor könnte unser Timing nicht besser sein, fügte Gigliotti hinzu. Wir freuen uns darauf, mit Unterstützung unseres starken technischen Teams und unserer wachsenden Investorenbasis bedeutende Ergebnisse bei Hector zu erzielen.

Über Makenita Resources Inc.

Makenita Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Silber- und Kobaltvorkommen in historisch produktiven Gebieten konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Silber-Kobalt-Projekt Hector, befindet sich in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario, einem der bedeutendsten ehemaligen Silberbergbaureviere Nordamerikas.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.makenitaresources.com.

Ansprechpartner:

Jason Gigliotti

President & CEO

Tel: 604-609-6527

E-Mail: info@makenitaresources.com

Makenita Resources Inc

Suite 2905 – 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen. Dies ist auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren zurückzuführen, von denen sich viele der Kontrolle von Makenita entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung und Makenita lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

2905 – 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver, BC

Kanada

email : makenitaresources@gmail.com

Pressekontakt:

Makenita Resources Inc.

Jason Gigliotti

2905 – 700 West Georgia Street

V7Y 1K8 Vancouver, BC

email : makenitaresources@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Engpässe in der Maschinenplanung durch digitale Simulationen vorzeitig identifizieren Die neue Destination Porsche in Moers hat eröffnet