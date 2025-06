Die neue Destination Porsche in Moers hat eröffnet

Wir investieren in die Zukunft. Und bauen auf Tradition.

Der Mai 2025 war ein Monat voller Bewegung, Spannung und Emotionen. Denn nach einer zwölfmonatigen Bauphase in der Straße Am Schürmannshütt 1 a + 2 öffnete die Destination Porsche in Moers ihre Türen und Tore. In diesem neuen Sportwagenzuhause treffen von nun an Sportwagenträume und Porsche Emotionen auf modernste Technologien und schaffen somit ein faszinierendes Markenerlebnis. Durch Porsche typische Performance wird der Showroom zum spannenden Erlebnisbereich, in dem es hinter jeder Ecke etwas Neues zu entdecken gibt. Neben variantenreichen Fahrzeugpräsentationen lädt er zum Verweilen und für das lockere Gespräch unter Porsche Enthusiasten ein.

Auf insgesamt rund 3.300 Quadratmetern wurde nicht bloß mehr Raum für Sportwagen, Verkauf, Service und Werkstatt geschaffen. Sondern es wird mit frei zugänglichen Hochvolt-Ladesäulen sowie zusätzlichen Kundenparkplätzen zum Laden von E-Fahrzeugen auch ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft und E-Mobilität gegangen. In der neuen Destination Porsche treffen außerdem mit hochmoderner Technik ausgestattete Werkstätten auf neue digitale Erlebniswelten, welche die Produkte und Dienstleistungen der Marke Porsche durch Virtual-Reality-Anwendungen und Touchscreens nun zu einem interaktiven Kauf-und-Beratungs-Erlebnis machen. Kurz gesagt: In Zukunft gibt es im Porsche Zentrum Moers noch mehr Platz für Sportwagenträume und professionell gelebten Vertrieb und Service. Aber vor allem: für noch mehr Porsche Emotionen.

Zahlen und Fakten.

Flächen:

– BGF Sales: 1.200 m²

– BGF Aftersales: 900 m²

– Ausreichende Kundenparkplätze sind vorhanden

E-Mobilität:

Im Außenbereich

– DC Turbo Charger mit jeweils 320 kW Ladeleistung

– AC-Ladesäulen mit jeweils 22 kW

Im Innenbereich

– AC-Ladepunkte mit jeweils 22 kW

– DC-Ladepunkte mit jeweils 25 kW

Energie: Niedertemperaturheizflächen als Flächenheizung sowohl in der Ausstellung als auch in der Werkstatt

Weitere Informationen unter: https://porsche-niederrhein.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Porsche Zentrum Moers

Frau Sarah Grommes

Am Schürmannshütt 1a+2

47441 Moers

Deutschland

fon ..: +49 2841 9691 366

web ..: https://porsche-niederrhein.de/

email : Sarah.grommes@porsche-niederrhein.de

.

Pressekontakt:

Porsche Zentrum Moers

Frau Sarah Grommes

Am Schürmannshütt 1a+2

47441 Moers

fon ..: +49 2841 9691 366

web ..: https://porsche-niederrhein.de/

email : Sarah.grommes@porsche-niederrhein.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Makenita Resources beauftragt Apex Geosciences mit der Leitung der Explorationsarbeiten auf dem Silber-Kobalt-Projekt Hector, während die Bohrungen näher rücken Moderationskoffer von Neuland: Die nachhaltige Basis für kreative Workshops – Made in Germany