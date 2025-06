Vidac Pharma gibt die Veröffentlichung einer neuen, von Experten begutachteten Studie bekannt, die den bahnbrechenden Anti-Krebs-Mechanismus von VDA1275 hervorhebt

London (UK), 10. Juni 2025 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), Vidac Pharma, ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Krebstherapien entwickelt, freut sich, die Veröffentlichung eines neuen, von Experten begutachteten wissenschaftlichen Artikels bekannt zu geben, der das Potenzial des firmeneigenen Wirkstoffs VDA1275 untersucht – sowohl als eigenständige Therapie als auch in synergistischer Kombination mit herkömmlicher Chemotherapie.

Der Artikel, der in A novel chemical entity, that reverses Warburg metabolism by disrupting VDAC1/HK2 interaction through Toposteric Effect in Cancer veröffentlicht wurde, bietet einen detaillierten Einblick in den Wirkmechanismus von VDA1275, einem vielversprechenden neuen Arzneimittelkandidaten für die Behandlung solider Tumore.

Die Studie unterstreicht den dreifachen Wirkmechanismus von VDA1275:

– Umkehrung des Warburg-Effekts: VDA1275 unterbricht die übermäßige Glykolyse in Krebszellen und stellt den normalen Zellstoffwechsel wieder her.

– Reaktivierung der Apoptose: Durch die Wiederöffnung der mitochondrialen Pore stellt VDA1275 den programmierten Zelltod wieder her, der in Tumoren häufig unterbrochen ist.

– Modulation der Mikroumgebung des Tumors (TME): VDA1275 reduziert die Laktatproduktion und schafft so eine günstigere Mikroumgebung, die die Wirksamkeit von Chemotherapeutika erhöht und eine pro-immune Reaktion fördert.

Dieser Durchbruch ergänzt die wachsende Onkologie-Pipeline von Vidac Pharma. Der führende Arzneimittelkandidat des Unternehmens, Almavid (eine proprietäre Formulierung von Tuvatexib (VDA1102)), befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Entwicklung für die subkutane Verabreichung bei verschiedenen Krebsarten.

VDA1275, das für die orale Verabreichung entwickelt wurde, ergänzt Almavid und hat eine hochgradig synergistische Wirkung gezeigt, wenn es in Kombination mit klassischen Chemotherapeutika eingesetzt wird, wie in dieser gemeinsamen Forschungsarbeit mit HCS-Wissenschaftlern beschrieben.

Wir freuen uns über die vielversprechenden Daten zum einzigartigen Wirkmechanismus von VDA1275 und sein Potenzial, die Ergebnisse für Krebspatienten zu verbessern, sagte Dr. Max Herberg, Active Chairman & CEO bei Vidac Pharma. Diese Studie ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Therapien zu entwickeln, die Tumorresistenzen überwinden und die Wirksamkeit bestehender Behandlungen verbessern.

Vidac Pharma ist weiterhin bestrebt, seine innovativen Onkologieprogramme voranzutreiben und Patienten weltweit neue Hoffnung zu geben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert und auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und selektiv seinen programmierten Tod zu provozieren, ohne das umliegende Normalgewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich als wirksam bei fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK) erwiesen und bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) in Phase-2-Studien am Menschen eine positive Wirkung gezeigt.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

Großbritanien

email : investors@vidacpharma.com

Pressekontakt:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

email : investors@vidacpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kampfkunst als Brücke für starke Familien und gesunde Gemeinschaften Klima für Kupfer verbessert sich