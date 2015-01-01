Maklerbestand verkaufen in Deggendorf und Umgebung

Unternehmensnachfolge in der Versicherungsbranche: Wer führt Ihr Lebenswerk verantwortungsvoll weiter? Makler Nachfolger Club e.V. bringt erfahrene Makler und geeignete Nachfolger zusammen

Die Nachfolgeplanung gehört zu den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen im Leben eines Versicherungsmaklers. Viele Inhaber erfolgreicher Maklerunternehmen stehen vor der Frage, wie sie ihr Lebenswerk in vertrauensvolle Hände übergeben können – ohne dass langjährige Kundenbeziehungen oder Mitarbeitende darunter leiden.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Versicherungsmakler dabei, passende Nachfolger zu finden und eine geordnete, diskrete und faire Unternehmensübergabe zu gestalten. Aktuell sucht ein qualifizierter Kaufinteressent aus Deggendorf nach einem etablierten Maklerbestand oder einem Versicherungsmaklerunternehmen zur Übernahme.

Verantwortung für Kunden und Lebenswerk

Der Interessent verfolgt das Ziel, bestehende Kundenbeziehungen langfristig fortzuführen und den hohen Qualitätsanspruch des bisherigen Inhabers nahtlos weiterzuführen. Gesucht werden insbesondere Maklerbestände in Deggendorf, Passau, Regen, Freyung-Grafenau, Zwiesel, Viechtach, Waldkirchen, Bodenmais sowie im Großraum München.

Die Betreuung umfasst sowohl Privat- als auch Gewerbekunden. Besondere Expertise besteht in den Bereichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie gewerbliche Versicherungslösungen. Moderne digitale Prozesse werden dabei mit persönlicher Beratung und regionaler Kundennähe kombiniert.

Fachliche Kompetenz trifft auf persönliche Werte

Der Kaufinteressent verfügt über einen erfolgreichen Abschluss an der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) und verbindet hohe fachliche Qualifikation mit einem partnerschaftlichen Beratungsansatz. Im Mittelpunkt stehen Verlässlichkeit, Kontinuität und der respektvolle Umgang mit den bestehenden Kundenbeziehungen.

Gerade bei der Nachfolge eines Maklerunternehmens spielen Vertrauen und Fingerspitzengefühl eine entscheidende Rolle. Deshalb erfolgt jede Kontaktaufnahme und jede mögliche Übergabe ausschließlich vertraulich und individuell abgestimmt.

Frühzeitig die Nachfolge planen

Viele Makler beschäftigen sich erst kurz vor dem Ruhestand mit der Unternehmensnachfolge. Dabei schafft eine frühzeitige Planung deutlich bessere Voraussetzungen, um den Unternehmenswert zu sichern, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen und die Interessen der Kunden optimal zu berücksichtigen.

Der Makler Nachfolger Club e.V. empfiehlt daher allen Maklern, die in den kommenden Jahren einen Ruhestand oder eine berufliche Veränderung planen, sich rechtzeitig mit möglichen Nachfolgelösungen auseinanderzusetzen.

Diskrete Kontaktaufnahme

Maklerinnen und Makler, die über einen Verkauf ihres Versicherungsbestandes oder ihres Maklerunternehmens nachdenken und einen verantwortungsvollen Nachfolger suchen, können sich vertraulich an den Makler Nachfolger Club e.V. wenden. Der Verein vermittelt geeignete Kaufinteressenten und begleitet beide Seiten auf Wunsch während des gesamten Nachfolgeprozesses.

Über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt unabhängige Versicherungsmakler bei der Planung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge. Ziel des Vereins ist es, Bestandsinhaber und qualifizierte Nachfolger zusammenzubringen, um Kundenbeziehungen zu erhalten und erfolgreiche Maklerunternehmen nachhaltig fortzuführen.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Deggendorf Nr.: 94260603

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung für Makler und Maklerunternehmen im Raum Bayern.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

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