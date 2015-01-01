MaklerSieger-Marktreport Juli 2026: München bleibt mit 8.735 EUR/m² teuerste Kaufstadt Deutschlands

Der MaklerSieger-Marktreport Juli 2026 zeigt einen bundesweiten Median von 2.937 EUR/m² beim Kauf und 10 EUR/m² bei der Miete – bei enormer regionaler Spannbreite.

Bundesweiter Überblick: Median-Werte im Juli 2026

Der von MaklerSieger.de erhobene Marktreport für Juli 2026 basiert auf Daten aus 22 Städten und Landkreisen in Deutschland. Der bundesweite Median liegt bei 2.937 EUR/m² für Kaufimmobilien und bei 10 EUR/m² für Mietwohnungen.

Teuerste Standorte beim Immobilienkauf

An der Spitze der teuersten Kaufstädte stehen im Juli 2026 folgende Standorte:

– München: 8.735 EUR/m²

– Hamburg-Nord: 7.889 EUR/m²

– Landkreis Nordfriesland: 7.857 EUR/m²

– Hamburg-Altona: 7.449 EUR/m²

– Landkreis Miesbach: 7.372 EUR/m²

– Hamburg-Eimsbüttel: 6.555 EUR/m²

– Berlin-Mitte: 6.549 EUR/m²

– Berlin-Pankow: 6.418 EUR/m²

Auffällig ist, dass neben München gleich mehrere Hamburger und Berliner Stadtteile sowie der Landkreis Nordfriesland und der Landkreis Miesbach unter den Top-Standorten vertreten sind.

Günstige Alternativen abseits der Ballungszentren

Deutlich niedrigere Kaufpreise verzeichnen laut MaklerSieger-Datenbasis vor allem Landkreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg:

– Vogtlandkreis: 818 EUR/m²

– Landkreis Greiz: 859 EUR/m²

– Landkreis Altenburger Land: 917 EUR/m²

– Landkreis Mansfeld-Südharz: 926 EUR/m²

– Erzgebirgskreis: 945 EUR/m²

– Burgenlandkreis: 997 EUR/m²

– Saale-Orla-Kreis: 999 EUR/m²

– Landkreis Elbe-Elster: 1.000 EUR/m²

Zwischen dem teuersten Standort München (8.735 EUR/m²) und dem günstigsten Standort Vogtlandkreis (818 EUR/m²) liegt im Juli 2026 eine Differenz von 7.917 EUR/m².

Mietpreise im Städtevergleich

Bei den Mietpreisen zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Kauf: Auch hier führt München das Ranking an.

– München: 24 EUR/m²

– Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: 21 EUR/m²

– Berlin-Mitte: 21 EUR/m²

– Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg: 20 EUR/m²

– Frankfurt am Main: 19 EUR/m²

– Berlin-Pankow: 19 EUR/m²

– Hamburg-Nord: 18 EUR/m²

– Hamburg-Altona: 18 EUR/m²

Der bundesweite Mietpreis-Median von 10 EUR/m² liegt damit deutlich unter den Werten der genannten Top-Standorte.

Über den MaklerSieger-Marktreport und Methodik

Der MaklerSieger-Marktreport erscheint monatlich und basiert auf einer Auswertung von MaklerSieger.de, dem unabhängigen, datenbasierten Vergleichsportal für Immobilienmakler in Deutschland. Grundlage der Juli-Ausgabe 2026 sind Kauf- und Mietpreisdaten aus 22 Städten und Landkreisen. MaklerSieger.de listet Immobilienmakler ausschließlich nach dem neutralen ProfiScore – ohne gekaufte Platzierungen. Weitere Informationen unter https://maklersieger.de.

Über MaklerSieger

MaklerSieger.de ist das unabhängige Vergleichsportal für Immobilienmakler in Deutschland. Makler werden nach dem ProfiScore bewertet “ einem neutralen Qualitätsindex aus überprüfbaren Daten; Platzierungen sind nicht käuflich. Die Marktdaten dieses Reports basieren auf aktuellen Angebotspreisen und werden monatlich aktualisiert. Mehr unter https://maklersieger.de.

Herausgeber: Sonnenfeld GbR · Web: maklersieger.de · Kontakt: info@maklersieger.de · Abdruck honorarfrei, Quellenangabe „MaklerSieger.de“ erbeten.

Vollständiger Report mit allen Daten: https://maklersieger.de/presse/marktreport-2026-07

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Herr Timm Sonnenfeld

Oelßner Str. 17

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MaklerSieger.de ist das unabhängige Vergleichsportal für Immobilienmakler in Deutschland. Die Plattform bewertet Makler nach dem ProfiScore – einem neutralen, datenbasierten Qualitätsindex aus überprüfbaren Kriterien wie Erfahrung, Service, Erreichbarkeit, Fachwissen und Kundenzufriedenheit. Platzierungen sind nicht käuflich; die Reihenfolge richtet sich allein nach Qualität. So finden Eigentümer und Verkäufer transparent und werbefrei den passenden Makler für ihre Immobilie. Betreiber ist die Sonnenfeld GbR mit Sitz in Leipzig.

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