Marktreport Juni 2026: 2.937 EUR/m² – die Schere zwischen Metropolen und Regionen wächst

München führt mit 8.735 EUR/m² das Kaufpreisranking an, während der Vogtlandkreis bei 818 EUR/m² liegt – ein Faktor von über 10 zwischen Spitze und Basis

Teuerste Kaufmärkte: München, Hamburg und Nordfriesland an der Spitze

Im Juni 2026 bleibt München mit einem Median-Kaufpreis von 8.735 EUR/m² die mit Abstand teuerste Immobilienregion Deutschlands. Es folgen Hamburger Stadtbezirke sowie überraschend der Landkreis Nordfriesland, der knapp hinter Hamburg-Nord rangiert:

– München: 8.735 EUR/m²

– Hamburg-Nord: 7.889 EUR/m²

– Landkreis Nordfriesland: 7.857 EUR/m²

– Hamburg-Altona: 7.449 EUR/m²

– Landkreis Miesbach: 7.372 EUR/m²

– Hamburg-Eimsbüttel: 6.555 EUR/m²

– Berlin-Mitte: 6.549 EUR/m²

– Berlin-Pankow: 6.418 EUR/m²

Auffällig ist, dass mit dem Landkreis Nordfriesland und dem Landkreis Miesbach zwei ländlich geprägte Regionen unter den acht teuersten Kaufmärkten vertreten sind – ein Hinweis auf anhaltend hohe Nachfrage in attraktiven Ferien- und Premiumwohnlagen außerhalb der Großstädte.

Günstige Alternativen: Ostdeutsche Landkreise mit Kaufpreisen unter 1.000 EUR/m²

Am unteren Ende der Preisskala finden sich ausnahmslos ostdeutsche Landkreise – überwiegend in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Acht Regionen liegen im Juni 2026 unterhalb der Schwelle von 1.000 EUR/m²:

– Vogtlandkreis: 818 EUR/m²

– Landkreis Greiz: 859 EUR/m²

– Landkreis Altenburger Land: 917 EUR/m²

– Landkreis Mansfeld-Südharz: 926 EUR/m²

– Erzgebirgskreis: 945 EUR/m²

– Burgenlandkreis: 997 EUR/m²

– Saale-Orla-Kreis: 999 EUR/m²

– Landkreis Elbe-Elster: 1.000 EUR/m²

Der bundesweite Kaufpreis-Median von 2.937 EUR/m² liegt damit mehr als dreimal höher als die Kaufpreise im günstigsten Markt, dem Vogtlandkreis. Für Käufer mit Eigenkapital und Mobilitätsbereitschaft bieten diese Regionen erhebliches Preis-Leistungs-Potenzial.

Mietmarkt: München bei 24 EUR/m², bundesweiter Median bei 10 EUR/m²

Auch auf dem Mietmarkt dominieren die bekannten Ballungszentren. Der bundesweite Median-Mietpreis liegt im Juni 2026 bei 10 EUR/m². Die acht teuersten Mietmärkte im Überblick:

– München: 24 EUR/m²

– Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf: 21 EUR/m²

– Berlin-Mitte: 21 EUR/m²

– Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg: 20 EUR/m²

– Frankfurt am Main: 19 EUR/m²

– Berlin-Pankow: 19 EUR/m²

– Hamburg-Nord: 18 EUR/m²

– Hamburg-Altona: 18 EUR/m²

München übertrifft den bundesweiten Median-Mietpreis um das 2,4-Fache. Bemerkenswert ist die Präsenz von vier Berliner Bezirken unter den acht teuersten Mietmärkten – Berlin festigt damit seine Position als zweitteuerster Mietstandort Deutschlands nach München.

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Die im MaklerSieger-Marktreport Juni 2026 ausgewiesenen Preis- und Mietdaten basieren auf aggregierten Angebotsdaten aus 22 Städten und Landkreisen in Deutschland. Alle Preisangaben beziehen sich auf Median-Werte der Angebotspreise im Berichtsmonat Juni 2026. Veränderungen gegenüber Vorperioden werden in diesem Report nicht ausgewiesen, da keine vergleichbaren Vormonats-Daten vorliegen. Alle Angaben sind freibleibend und dienen ausschließlich der Marktinformation.

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