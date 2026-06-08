Digitale Souveränität als Wettbewerbsfaktor: Mittelstand braucht europäische Prozesslösungen

Anlässlich der „Woche der digitalen Souveränität“ 8.-12. Juni 2026 und des BITMi Hauptstadtforums Digitalwirtschaft positioniert sich Flow360.io als Beispiel für souveräne Prozessdigitalisierung.

Bonn, 08.06.2026 – Der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) setzt in dieser Woche mit einer täglichen LinkedIn-Kampagne ein gemeinsames Zeichen für eine unabhängige, resiliente und zukunftsfähige Digitalwirtschaft in Deutschland und Europa. Flow360.io, eine No-Code-Plattform zur Prozessdigitalisierung aus dem Hause com.plex GmbH, nimmt als BITMi-Mitglied diese Woche zum Anlass an die Initiative zu unterstützen. Das Unternehmen trägt das Gütesiegel „Software Made in Germany“ und ist Mitglied im BITMi.

Handlungsdruck im Mittelstand wächst

Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zeigt: Digitale Souveränität gewinnt für kleine und mittlere Unternehmen zunehmend an Bedeutung, doch viele sind noch nicht in der Lage, digitale Technologien selbstbestimmt auszuwählen, sicher einzusetzen und Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern bewusst zu steuern. Die Autoren Thorsten Lang, Marc Scheufen und Barbara Engels belegen, dass geopolitische Entwicklungen, neue EU-Regulierung sowie die zunehmende Marktkonzentration bei US-amerikanischen Plattform- und Cloud-Anbietern die Handlungsspielräume der Unternehmen verengen. Hinzu kommt: Staatliche Einrichtungen und Großunternehmen berücksichtigen digitale Souveränität verstärkt in ihren Beschaffungsverfahren, zuletzt bekräftigt durch das im April 2026 vom Bundestag beschlossene Vergabebeschleunigungsgesetz, das digitale Souveränität als Zuschlagskriterium verankert.

Prozessdigitalisierung als strategische Entscheidung

Die Wahl der Software, mit der Unternehmen ihre internen Prozesse abbilden und steuern, ist längst keine rein technische Frage mehr. Wer Geschäftsprozesse auf Plattformen außerhalb des europäischen Rechtsraums digitalisiert, gibt damit auch Kontrolle über sensible Ablaufdaten, Entscheidungshistorien und betriebliche Strukturinformationen ab. Flow360.io ist aus dieser Überzeugung heraus entstanden: als No-Code-Plattform, die es Fachabteilungen ermöglicht, eigene digitale Prozesse zu gestalten und zu betreiben, ohne IT-Abhängigkeiten oder Kenntnisse in der Programmierung vorauszusetzen.

Die Infrastruktur von Flow360.io wird ausschließlich auf deutschen Servern bei Hetzner betrieben. Als KI-Komponente kommt Mistral zum Einsatz, ein europäisches Sprachmodell. Beide Entscheidungen folgen dem Grundsatz, dass Daten und Rechenleistung im europäischen Wirtschaftsraum verbleiben.

Mittelstand als Rückgrat der digitalen Souveränität

Das BITMi Hauptstadtforum Digitalwirtschaft am 10. Juni in Berlin stellt die Rolle des IT-Mittelstands für eine souveräne Digitalwirtschaft in den Mittelpunkt. Flow360.io steht für den Ansatz, dass Souveränität nicht ausschließlich auf Ebene der Infrastruktur, sondern auch auf Ebene der betrieblichen Prozesse gedacht werden muss. Unternehmen, die ihre Kernprozesse mit europäischer Software abbilden, reduzieren Abhängigkeiten, stärken ihre Rechtssicherheit gegenüber Anforderungen wie der DSGVO und schaffen Grundlagen für eine resiliente digitale Organisation.

Die täglichen Statements der „Woche der digitalen Souveränität“ auf LinkedIn werden unter dem Hashtag #DigitaleSouveränität veröffentlicht. Flow360.io beteiligt sich als BITMi-Mitglied an dieser Initiative und positioniert sich damit im bundesweiten Diskurs über die Zukunft einer eigenständigen Digitalwirtschaft in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

com.plex GmbH

Frau Maria Christina Bienek

Friedrich Ebert Allee 65

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: +49 228 84239484

web ..: https://flow360.io/

email : info@flow360.io

Flow360.io ist eine Workflow-Automation Software der com.plex GmbH, einem deutschen Unternehmen, das seit 1998 Software für mittelständische Unternehmen entwickelt, um komplexe Prozesse für Mitarbeiter zu vereinfachen. „com.plex things made simple“

Mit Flow360.io entwickelte die com.plex ein SaaS (Software as a Service), dass alle Erfahrungen aus über 20 Jahren Prozessmanagement bündelt. Flow360.io ist ein No-Code-SaaS für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, das seit 2021 in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Branchenvertretern weiterentwickelt wurde. Mit Flow360 können Geschäftsprozesse ohne Programmierkenntnisse definiert, automatisiert und in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebracht werden. Dies ermöglicht Unternehmen die vielfältigen Unternehmensanforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, HR, Finanzen, IT und Operations produktiver zu arbeiten und ihre Zeit nicht länger mit der Suche nach Informationen zu verschwenden.

Pressekontakt:

com.plex GmbH

Frau Maria Christina Bienek

Friedrich Ebert Allee 65

53113 Bonn

fon ..: +49 228 84239484

email : info@flow360.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bestandsverkauf Region Münster – Wer führt Ihr Lebenswerk weiter? Prostatakarzinom: Moderne Diagnostik und dendritische Zelltherapie im Fokus der Immunonkologie