Digitale Souveränität für die Landwirtschaft

Die Landwirtschaft steht vor einer großen Herausforderung: Fachkräfte gewinnen. Genau hier setzen die Raiffeisen-NetWorld GmbH und die Jobcluster Deutschland GmbH mit ihrer neuen Kooperation an.

(Eichenzell/Telgte, 30.10. 2025) Die Landwirtschaft steht wie viele Branchen vor einer großen Herausforderung: Fachkräfte gewinnen und binden. Genau hier setzen die Raiffeisen-NetWorld GmbH und die Jobcluster Deutschland GmbH mit ihrer neuen Kooperation an. Gemeinsam wollen sie die Recruiting-Prozesse der Agrarwirtschaft digitalisieren und schaffen damit die Basis für ein bundesweites Jobportal auf raiffeisen.com.

In einem zweistufigen Modell wird zunächst die Grundlage gelegt: Die Mitglieder der Raiffeisen-Genossenschaften erhalten Zugang zu innovativen Recruiting-Werkzeugen wie dem „One-Click-Recruiter“ und einem Karriereportal-Plugin. Im nächsten Schritt entsteht ein zentrales Jobportal, das die Sichtbarkeit der Branche im Wettbewerb um Fachkräfte deutlich erhöhen soll.

„Die Agrarwirtschaft braucht digitale Schlagkraft, um junge Talente und erfahrene Fachkräfte gleichermaßen zu erreichen. Mit unserer Technologie und der Reichweite der Raiffeisen-Genossenschaften schaffen wir genau das“, erklärt Alexander Baumann, Geschäftsführer der Jobcluster Deutschland GmbH.

Für die Raiffeisen-NetWorld ist die Kooperation ein weiterer Baustein der Digitalisierungsstrategie: „Die richtigen Fachkräfte zu gewinnen, ist heute eine der größten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Mit dem neuen Angebot stellen wir unseren genossenschaftlichen Kunden einen breiten digitalen Recruiting-Handwerkskasten zur Verfügung – sichtbar und effizient für den digitalen Raiffeisen-Verbund. Damit ergänzen wir unser Portfolio als digitaler Transformationspartner um ein weiteres, wesentliches Puzzleteil“, betont Jan Pröbsting-Adelowo, Geschäftsführer der Raiffeisen-NetWorld GmbH.

Über Jobcluster

Die Jobcluster Deutschland GmbH mit Sitz in Eichenzell entwickelt und betreibt seit vielen Jahren erfolgreiche SaaS-Lösungen für eRecruiting. Mit dem „One-Click-Recruiter“ bietet das Unternehmen eine zentrale Technologie für effiziente und reichweitenstarke Personalbeschaffung.

Über Raiffeisen-NetWorld

Die Raiffeisen-NetWorld GmbH mit Sitz in Telgte wurde von 35 führenden Raiffeisen-Genossenschaften gegründet. Als digitale Anlaufstelle für die genossenschaftliche Landwirtschaft entwickelt sie Plattformen und Services, die Prozesse vereinfachen, Nähe schaffen und Wertschöpfung sichern.“

Kontaktdaten:

Jobcluster Deutschland GmbH

Ansprechpartner: Sven Hinterschuster

Position: Senior Online Marketing Manager

Telefonnummer: 06659 98600 32

E-Mail-Adresse: sven.hinterschuster@jobcluster.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jobcluster Deutschland GmBh

Herr Alexander Baumann

Fuldaer Straße 13

36124 Eichenzell

Deutschland

fon ..: 06659 98600 50

web ..: https://www.one-click-recruiting.de/

email : alexander.baumann@jobcluster.de

Die Jobcluster Deutschland GmbH mit Sitz in Eichenzell bei Fulda ist ein innovativer Anbieter von digitalen Recruiting-Lösungen und spezialisiert auf die Entwicklung moderner Technologien für das Personalwesen. Seit der Gründung verfolgt Jobcluster das Ziel, den gesamten Recruiting-Prozess für Unternehmen einfacher, effizienter und messbar erfolgreicher zu gestalten.

Im Mittelpunkt des Leistungsportfolios steht der One-Click-Recruiter, das Herzstück der Jobcluster-Technologie. Mit nur wenigen Klicks lassen sich Stellenanzeigen gleichzeitig auf zahlreichen Online-Kanälen veröffentlichen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Bewerbermanagementsystem zur effizienten Verwaltung von Bewerbungen, den JobRecommender als Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Tool sowie ein Analytics-Tool, mit dem sich alle Recruiting-Maßnahmen präzise auswerten und optimieren lassen. Darüber hinaus begleitet Jobcluster seine Kunden bei allen Themen rund um modernes Recruiting – von der strategischen Beratung über Social-Media-Recruiting bis hin zur Bereitstellung technologischer Lösungen wie dem Aufbau individueller Karriereseiten.

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz vereint Jobcluster Technologie, Erfahrung und Innovation, um Unternehmen dabei zu helfen, die passenden Talente effizient und nachhaltig zu gewinnen.

