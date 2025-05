Jobcluster Deutschland und pds Software optimieren das Recruiting im Handwerk

(Eichenzell, 28.05.2025) Jobcluster Deutschland, ein führender Anbieter von Recruiting-Software in Deutschland, bietet ab sofort eine nahtlose Integration in die pds Software an. Durch diese Verbindung erhalten Handwerksbetriebe das Beste aus zwei Welten: Die leistungsstarke ERP-Software von pds wird durch die innovativen Recruiting-Tools von Jobcluster ergänzt. Bewerberdaten können mit wenigen Klicks direkt aus dem Jobcluster Bewerbermanagementsystem in die pds Software übertragen werden, was den Recruiting-Prozess erheblich vereinfacht.

Effiziente Lösungen gegen den Fachkräftemangel im Handwerk

Gemeinsam haben pds und Jobcluster dem zunehmenden Fachkräftemangel im Handwerk den Kampf angesagt. Die Auswirkungen sind längst im Alltag spürbar: Lange Wartezeiten auf Handwerksleistungen sind keine Seltenheit mehr. Laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks gibt es seit 2015 mehr offene Stellen als arbeitslose Handwerker. Aktuell fehlen rund 250.000 Fachkräfte, zudem sind 20.000 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Der demografische Wandel sowie ein steigender Trend zum Studium erschweren es Handwerksbetrieben zunehmend, ihren Personalbedarf zu decken. Gleichzeitig steigt durch die Energiewende der Bedarf an qualifizierten Handwerkern, die mit ihrer Arbeit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Transformation leisten.[1] Dank der neuen Integration zwischen Jobcluster und pds erhalten Handwerksbetriebe eine effiziente digitale Lösung, um ihre Personalgewinnung zu optimieren und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Strategische Kooperation optimiert Recruiting-Prozesse von Handwerksbetrieben

Durch die Kooperation zwischen Jobcluster und pds profitieren Handwerksbetriebe von einer modernen, ganzheitlichen Digitalisierungslösung. Während pds Software sämtliche betriebsrelevanten Abläufe digital abbildet, sorgen die Jobcluster-Recruiting-Technologien – darunter das Bewerbermanagementsystem und der One-Click-Recruiter – für eine effektive Personalgewinnung.

„Wir ermöglichen es Handwerksbetrieben, ihre Prozesse schnell und effizient zu digitalisieren. Zudem unterstützen wir sie gezielt bei der Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte“, erklärt Sven Baumann, Geschäftsführer von Jobcluster Deutschland.

Dank der intelligenten Verzahnung beider Systeme können Handwerksbetriebe ihre Bewerbungsprozesse optimieren, den Arbeitsaufwand reduzieren und gleichzeitig die Anzahl sowie Qualität der Bewerbungen deutlich steigern.

Innovative Recruiting-Tools für die Handwerksbranche

Durch die Kooperation von pds und Jobcluster steht Handwerksbetrieben das umfangreiche Recruiting-Technologie-Portfolio von Jobcluster zur Verfügung. Unter anderem können Kunden von pds das innovative Jobcluster Bewerbermanagementsystem nutzen. Dieses verfügt über einen Prozessgenerator, welcher es Handwerksbetrieben ermöglicht, einen Bewerbungsprozess auf ihre individuellen Bedürfnisse zu zuschneiden. Dank der Integration kann eine einfache Übertragung von Zeugnissen und weiteren Dokumenten in die pds Software gewährleistet werden.

Mit dem Multiposting-Tool von Jobcluster, dem One-Click-Recruiter, können Stellenangebote gezielt in verschiedenen Recruiting-Kanälen – von Online-Stellenbörsen über Social Media bis hin zu Printmedien – veröffentlicht werden. Für die Stellenanzeigen stehen zielgruppenspezifische Bewerbungsformulare zur Verfügung. Diese können für einzelne Stellenprofile angepasst werden und sind für Smartphones optimiert. Alternativ stehen als Bewerbungsmethoden die WhatsApp-Bewerbung oder Bewerbungsfunnels für Social Media zur Auswahl. Darüber hinaus erhalten die Nutzer dank des kostenlosen Statistik-Moduls detaillierte Performance-Analysen der einzelnen Recruiting-Kanäle. So können Unternehmen genau nachvollziehen, welche Kanäle die besten Ergebnisse für ihre Personalbeschaffung liefern.

Optional können Handwerksbetriebe die Jobcluster Karriereportal-Technologie in ihre Webseite einbinden. Innerhalb kürzester Zeit wird der Karrierebereich für Smartphones, PCs, Tablets und Google for Jobs optimiert. Zudem steht den pds-Kunden das Jobcluster Service-Team zur Seite, das sie bei der Formulierung von Stellenanzeigen und der Auswahl geeigneter Recruiting-Kanäle unterstützt. Dadurch wird die Personalgewinnung für Handwerksbetriebe erheblich erleichtert.

Jobcluster Deutschland GmbH ist Anbieter innovativer Recruiting-Software für das gesamte Recruiting und Bewerbermanagement. Wir ermöglichen effizientes Recruiting – von Stellenanzeigen bis Social Media – alles aus einer Hand.

