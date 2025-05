Hotel Weissenstein tritt der Swiss Hospitality Collection bei

Das historische Haus mit einzigartiger Eventlocation auf dem Solothurner Hausberg nutzt künftig den Full-Service-Vertrieb der Kooperation privat geführter Hotels.

Ein besonderer Rückzugsort mit Weitblick: Das Hotel Weissenstein ist seit Mai 2025 neues Mitglied der Swiss Hospitality Collection (SHC). Der auf 1’284 Metern gelegene Betrieb hoch über dem Mittelland soll ab sofort von einem massgeschneiderten Vertriebsmodell profitieren, um vor allem die Eigenständigkeit als Individualhotel bewahren zu können. Mit Hilfe eines Full-Service-Sales-Moduls der Hotelkooperation, die hier erfahrene Experten als direkte, externe Sales Manager einsetzt, wird ein nachhaltiger sowie effizienter Vertrieb für das privat geführte Hotel angestrebt.

„Das Full-Service-Level ist genau das, was der Name verspricht“, erklärt Joy Fischer, Direktorin der Swiss Hospitality Collection (SHC). „Unsere Vertriebsspezialisten agieren direkt im Namen des Hotels, vertreten es authentisch gegenüber Kunden und setzen die gemeinsam definierten Verkaufsziele konsequent um. Somit führen wir nicht nur eine Beratung durch, sondern bieten aktives Handeln. Das gilt auch für unsere weiteren Module zu den Themen Talente, Marketing, Vertrieb, KI, Strategie oder Technologie.“

Raphael Hobi, Direktor Hotel Weissenstein, fügt hinzu: „Unser Haus steht für Authentizität, Naturerlebnis und persönliche Gastfreundschaft. Genau diese Werte soll auch unser Vertrieb verkörpern. Mit der Swiss Hospitality Collection an unserer Seite gewinnen wir nicht nur an Sichtbarkeit, sondern auch an Qualität in der Ansprache unserer Gäste, ohne dabei unsere Identität als Individualhotel zu verlieren.“

Das 2019 umfangreich renovierte Hotel Weissenstein besticht durch seine beeindruckende Lage, historische Architektur und zeitgemässe Gastlichkeit. Mit rund 50 stilvollen Zimmern und einer hochwertigen Gastronomie werden nicht nur Raum für erholsame Auszeiten geboten: Die einzigartigen sowie modular gestalteten Veranstaltungsräume ermöglichen die Durchführung unterschiedlichster Eventformen. Von anspruchsvollen Weiterbildungen bis zur exklusiven Hochzeit – dank hochwertiger Eventtechnik und einer entsprechenden Infrastruktur sorgt das Berghotel stets für besondere Erlebnisse.

Die Mitgliedschaft bei der Swiss Hospitality Collection (SHC) eröffnet dem Hotel nun neue Perspektiven in der Vermarktung, Positionierung und Netzwerkentwicklung. Neben dem Sales-Modul profitieren Mitglieder der Swiss Hospitality Collection von zahlreichen weiteren Leistungen: Dazu zählen unter anderem gezieltes Revenue Management, attraktive Einkaufskonditionen, Coaching-Programme sowie umfassende Marketing- und Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

„Mit dem Hotel Weissenstein haben wir ein besonderes Haus in unserer Gemeinschaft aufgenommen. Wir freuen uns daher auf die Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, ergänzt Joy Fischer von der Swiss Hospitality Collection (SHC).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Swiss Hospitality Collection (SHC)

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.swisshospitalitycollection.ch

email : j.blaser@grandmethotels.com

Die Swiss Hospitality Collection ist eine Kooperation von privat geführten Hotels, die mit ihren Betriebskonzepten erfolgreich positioniert sind. Die Idee ist ein innovativerer Ansatz für Hotelkooperationen, mit einem modularen Leistungsangebot von umfangreichen Weiterbildungsangeboten für Mitarbeitende, Distribution, Marketing bis Sales-Outsourcing, das je nach Bedürfnis des Hotels individuell zusammengestellt werden kann. Die Kooperation umfasst aktuell rund 40 Hotelbetriebe in der Schweiz und gehört zu den Grand Metropolitan Hotels.

Grand Metropolitan Hotels ist einer der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, 7Pines Hotels & Resorts, Brioni Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts sowie TOP INTERNATIONAL Hotels und zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jetzt auch Polnisch: Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sieben Sprachen – Infoabend am 12.6.25 Ihr Büroservice in Bergisch Gladbach