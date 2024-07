Swiss Hospitality Collection: Joy Fischer übernimmt Direktion

Die aus einer Hoteliersfamilie stammende Schweizerin ist zukünftig verantwortlich für die Leitung der Kooperation Schweizer Privathoteliers.

Joy Fischer wird als Director of Affiliations ihre langjährige Erfahrung im Gastgewerbe nun in die Swiss Hospitality Collection SHC einbringen.

„Mit Joy Fischer haben wir eine engagierte und kompetente Führungspersönlichkeit an Bord, die vor allem durch ihre Leidenschaft für die Hotellerie überzeugt. Sie ist somit ein grosser Gewinn für unsere Kooperation. Mithilfe ihrer Expertise und ihrem Netzwerk werden wir gemeinsam neue Projekte umsetzen sowie erfolgreich weiter wachsen. Darüber hinaus ist Joy Fischer eine direkte Ansprechpartnerin für unsere Hotelmitglieder“, so Wilhelm K. Weber, Verwaltungsratspräsident der Swiss Hospitality Collection SHC.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und die Möglichkeit, die Swiss Hospitality Collection aktiv mitzugestalten“, ergänzt Joy Fischer. „Mein Ziel ist es, die Zusammenarbeit innerhalb der Kooperation zu intensivieren und innovative Ansätze zu entwickeln, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitgliedshotels weiter zu steigern.“

Die Dipl. Hôtelière-Restauratrice HF entwickelte bereits in jungen Jahren eine tiefe Verbundenheit zur Hotellerie. Diese Passion wurde im familiären Betrieb gefördert und prägte ihre Karriere: Eine professionelle Laufbahn startete Joy Fischer im Ameron Swiss Mountain Hotel Davos, bevor sie als Event & Group Coordinator sowie als F&B Assistant Managerin im Kulm Hotel St. Moritz tätig war. Nach weiteren Positionen bei Kempinski, der Schweizerischen Post und im Waldhaus Flims Wellness Resort, arbeitete Joy Fischer zuletzt für NZZ Connect, wo sie verschiedene Positionen innehatte: Project Manager Hospitality Management and F&B, Project Manager and Lead Food & Beverage und schliesslich Teamlead Hospitality & Ticketing.

Die Swiss Hospitality Collection profitiert nun von Joy Fischers umfassenden Fachwissen. Ihre Ernennung zu Director of Affiliations markiert einen wichtigen Schritt für die Swiss Hospitality Collection SHC, um die Zusammenarbeit und Unterstützung Schweizer Privathoteliers weiter zu stärken sowie die hohen Standards der Schweizer Gastfreundschaft zu fördern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Swiss Hospitality Collection AG by Grand Metropolitan Hotels

Frau Janin Blaser

Bahnhofstrasse 24

8001 Zürich

Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946

web ..: http://www.swisshc.ch

email : j.blaser@grandmethotels.com

Die Swiss Hospitality Collection ist eine Kooperation von privat geführten Hotels, die mit innovativen Betriebskonzepten erfolgreich positioniert sind. Die Idee ist ein „neuer Ansatz für Hotelkooperationen“, mit einem modularen Leistungsangebot von Distribution bis Sales Outsourcing, das je nach Bedürfnis des Hotels individuell zusammengestellt werden kann. Die Gruppe umfasst aktuell rund 50 Hotelbetriebe in der Schweiz.

Als renommierter White-Label-Hotelbetreiber ist Grand Metropolitan auf eine Bereitstellung massgeschneiderter Managementdienstleistungen spezialisiert, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern und Investoren zugeschnitten sind. Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie die Grand Metropolitan Hotel Collection, die Castlewood Hotels und Resorts Gruppe, die Swiss Hospitality Collection, die African Hotel Collection, die African Hotel Alliance, Martinez sowie Brionj.

Ein internationales Team aus engagierten Experten an sechs strategischen Niederlassungen weltweit nutzt einen interdisziplinären Ansatz und vereint unterschiedliche Fachgebiete, um sich durch ergebnisorientierte, verantwortungsvolle und agile Entscheidungsfindung hervorzuheben. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind für die Grand Metropolitan Hotels dabei von zentraler Bedeutung.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HSMA Hotelcamp 2024: Das Branchenevent feiert in Norddeutschland Premiere Den August genießen auf Wasserschloss Mellenthin im Usedomer Achterland