HSMA Hotelcamp 2024: Das Branchenevent feiert in Norddeutschland Premiere

Die Veranstalter HSMA Deutschland e.V. und Realizing Progress laden in diesem Jahr nach Bremen ein. Zum 16. Mal in Folge wird wieder ein Ort zum Austausch, Networking und gemeinsamen Lernen geboten.

Das Barcamp findet vom 7. bis zum 9. November 2024 in der historischen Hansestadt im Atlantic Hotel Galopprennbahn statt und wird erneut zum Dreh- und Angelpunkt für Enthusiasten aus der Branche. Das beliebte Event hat sich in den vergangenen Jahren als eine der führenden Plattformen für Innovation und Wissenstransfer in der Hotellerie etabliert. Es bietet eine einzigartige Gelegenheit, aktuelle Trends, Technologien und Best Practices in einer offenen und kooperativen Atmosphäre zu diskutieren.

„Wir freuen uns wieder sehr darauf, Hoteliers, Experten und Dienstleister zusammenzubringen, um gemeinsam die Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu diskutieren sowie praktikable Lösungsansätze zu erarbeiten“, so Uwe Krohn, Mitglied des Vorstands der HSMA Deutschland e.V.

Darüber hinaus wird auch im Rahmen dieses Events der Hospitality Sales & Marketing Association aktiv der Nachwuchs gefördert. Die Kampagne #YoungRockstars, die vor zwei Jahren von der HSMA Deutschland e.V. ins Leben gerufen wurde, ist nun fest in verschiedene Veranstaltungsformate des Verbands integriert. Über ein Sponsoring erhalten Nachwuchstalente die Möglichkeit, sich durch die kostenfreie Teilnahme an HSMA-Events weiterzubilden, sich mit Experten auszutauschen sowie ein persönliches Netzwerk aufzubauen und somit einen intensiven Zugang zur Hotellerie zu bekommen.

Anna Heuer, Geschäftsführerin der HSMA Deutschland e.V., fügt hinzu: „Unsere Mission ist es, motivierte Talente für unsere Branche zu begeistern, sie zu fördern und frühzeitig in unser Netzwerk einzubinden. Das Hotelcamp bietet hierfür die ideale Gelegenheit. Im Rahmen des Hotelcamps bietet sich außerdem die einzigartige Möglichkeit, die Nachwuchstalente mit Hoteliers zu vernetzen.“

Im Gegenzug erhalten Sponsoren entsprechende Leistungen, um sich zu präsentieren. Nachwuchstalente bis 30 Jahre können sich bis zum 1. Oktober 2024 für ein Ticket zum Hotelcamp der HSMA & Realizing Progress auf der Website der HSMA Deutschland e.V. bewerben. Angesprochen sind insbesondere Studierende mit Hotelbezug, Auszubildende eines Hotels sowie Mitarbeitende der Hotellerie.

Das unkonventionelle Barcamp-Format, bei dem die Teilnehmenden die Inhalte und den Ablauf selbst festlegen, ist seit 2008 ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Hotellerie. Die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) und Realizing Progress, ein etabliertes Netzwerkunternehmen im Tourismusbereich, haben die Teilnehmerzahlen des Hotelcamps von 80 auf über 150 Personen gesteigert.

Die Anmeldung für das HSMA Hotelcamp 2024 ist ab sofort möglich. Interessierte Teilnehmer können sich über die offizielle Website der HSMA Deutschland e.V. registrieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HSMA Deutschland e.V.

Frau Anna Heuer

c/o Design Offices, Koppenstraße 93

10243 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 176 47812663

web ..: http://www.hsma.de

email : info@hsma.de

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus.

Ziel des Verbandes ist es die beruflichen Interessen der über 1.500 Mitglieder zu fördern. Es ist die Aufgabe der HSMA einen engen Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen, um durch Informations- und Erfahrungsaustausch die Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Distribution, E-Commerce, Revenue Management, Verkauf, HR & Employer Branding, Sustainability & Technology, Online-Marketing und Marketing zu pflegen und zu verbessern.

Neben einer Vielzahl von fortbildenden Veranstaltungen in Form von Fachkongressen, Roadshows und Barcamps zu aktuellen Branchenthemen, schätzen die Mitglieder der HSMA vor allem das hochkarätige Netzwerk und den direkten Kontakt untereinander, der in der Hospitality-Branche unabdingbar ist.

www.hsma.de



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Innovatives IAB-Projekt für private Dachportfolios: PLAN-B NET ZERO schafft Win-Win-Situation Swiss Hospitality Collection: Joy Fischer übernimmt Direktion