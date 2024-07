Power Nickel bestellt internationalen Experten Dr. Steve Beresford in sein Board

Er war zuvor Chief Geologist bei First Quantum, MMG und Chief Geoscientist bei IGO Ltd.

Toronto, Ontario – 29. Juli 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSXV: PNPN; OTCBB: PNPNF; FWB: IVV) freut sich bekannt zu geben, dass der international anerkannte Geowissenschaftler Dr. Steve Beresford in das Board von Power Nickel eingetreten ist.

Dr. Steve Beresford war im Laufe seiner Karriere (FAIG FSEG) leitender Geologe bei drei großen Bergbauunternehmen, Dozent und Professor sowie Gründer mehrerer Explorationsgesellschaften. Steve begann seine Explorationskarriere bei WMC Resources und war anschließend an Explorationsarbeiten in 66 Ländern beteiligt, wo es vor allem um die Auffindung von magmatischen Nickel-Kupfer-PGE-Lagerstätten ging. Zurzeit ist Steve als außerordentlicher Professor an der University of Western Australia tätig und bekleidet bei AGEMERA in Europa einen Posten im Board. Sein Bachelorstudium (BSc Honors) und sein Doktorstudium absolvierte Steve an der University of Canterbury in Neuseeland.

Seit 1. Mai verstärkt Steve unser Team als technischer Berater, heute dürfen wir ihn als Mitglied im Board begrüßen. Die relativ kurze Zeit unserer Zusammenarbeit mit Dr. Beresford ist sehr dynamisch verlaufen und wir forcieren den Einsatz seiner bewährten Explorationsmethoden zur Auffindung von polymetallischen Lagerstätten, um die erfolgreiche Exploration bei Nisk voranzutreiben. Das nachstehende Video soll einen Einblick in seine Explorationsüberlegungen und -ansätze vermitteln.

Ni-Cu-PGE-Lagerstätten:

www.youtube.com/watch?v=2hxWbW2NVdc&ab_channel=GeologicalSo cietyofAustraliaInc. Der Verweis auf das Video dient lediglich zu Informationszwecken und das Unternehmen weist darauf hin, dass die Informationen im Video nicht Teil der Offenlegungsunterlagen des Unternehmens sind. Bezugnahmen auf Projekte mit ähnlichen Eigenschaften wie NISK dienen ausschließlich zu Informationszwecken und es gibt keine Gewähr dafür, dass bei NISK ähnliche Ergebnisse wie in den im Video beschriebenen Konzessionsgebieten und Projekten erzielt werden

Am Dienstag, den 6. August laden wir Sie zu einem Podcast mit Dr. Beresford und dem Team von Power Nickel ein, in dem wir Ihnen detailliert unser laufendes Explorationsprogramm bei Nisk erläutern, so Terry Lynch, CEO von Power Nickel.

events.6ix.com/preview/nisk-the-next-steps-2024-and-beyond

Dr. Beresford erklärt seinen Einstieg bei Power Nickel folgendermaßen: Auch beim derzeitigen Nickelpreis sind polymetallische Ni-Cu-PGE-Lagerstätten noch immer der wichtigste Lagerstättentypus. Dabei handelt es sich um hochgradige Metalllagerstätten, wo Kupfer und Edelmetalle (PGE, Au, Ag) gleichwertig mit Nickel auftreten, nicht nur als Beimetalle. Die Zone Lion beherbergt Schätzungen zufolge zwischen 11 und 15 Metalle. Es sind keine wissenschaftlichen Spitzfindigkeiten, die diese Systeme von gewöhnlichen Nickellagerstätten unterscheiden, sondern es geht dabei um wirtschaftliche Überlegungen. Wir werden die Entdeckung Lion weiter vorantreiben und ich freue mich schon sehr auf die Mitarbeit im Board von Power Nickel – eine spannende Phase liegt vor uns.

In Verbindung mit der Ernennung und nach Prüfung der Vergütungskonditionen für Führungskräfte des Unternehmens hat Power Nickel im Rahmen des aktuellen Aktienoptionsplans seinen Direktoren und Beratern 4.300.000 Incentive-Aktienoptionen zum Ausübungspreis von 0,66 $ pro Stammaktie mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren (abhängig von der jeweiligen Zuteilung) gewährt.

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Nisk Projekts zu Kanadas erster kohlenstoffneutraler Nickelmine konzentriert.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine bedeutende Landposition (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historischen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen, die darauf ausgelegt sind, die ursprüngliche Entdeckungszone Nisk zu erproben und das Landpaket auf angrenzende potenzielle Nickelvorkommen zu untersuchen.

Neben dem Nisk-Projekt besitzt Power Nickel auch bedeutende Landpakete in Britisch-Kolumbien und Chile. Das Unternehmen ist dabei, diese Vermögenswerte im Rahmen eines Arrangement-Plans, der den eingetragenen Aktionären von Power Nickel zur Genehmigung vorgelegt wird, in ein entsprechendes Unternehmen umzuorganisieren.

Um die Unternehmenspräsentation von Power Nickel zu bekommen, nutzen Sie bitte den folgenden Link: powernickel.com/corporate_presentation.pdf

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitplan für die Erschließung des Konzessionsgebiets NISK oder das Risiko, dass eine solche Erschließung überhaupt nicht stattfindet; die Beschaffung von ausreichendem Kapital zur Finanzierung seiner Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsgebiete; die Aufrechterhaltung seiner Konzessionen; die Erkundung und Erschließung seiner Projekte; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem operativen Betrieb verbundenen innewohnenden Gefahren; die zukünftigen Preise von Nickel und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Für weitere Informationen über Power Nickel wenden Sie sich bitte an:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powernickel.com

Power Nickel Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Power Nickel Inc.

Terry Lynch

82 Richmond St East

M5C 1P1 Toronto, ON

Kanada

email : terry@chileanmetals.com

Pressekontakt:

Power Nickel Inc.

Terry Lynch

82 Richmond St East

M5C 1P1 Toronto, ON

email : terry@chileanmetals.com

